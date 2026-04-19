Conoce la semilla que puede cuidar tus huesos y músculos

Cuando uno entra y aprende todas las posibilidades que existen para tener una alimentación rica y balanceada, la situación se vuelve una mina de oro. En este sentido, se dicta que la chía es una semilla que puede traer muchos beneficios a la salud y además es sumamente versátil para utilizarse de diferentes formas.

Ventaneando | Programa completo 14 de abril de 2026

¿Por qué la chía sirve para fortalecer huesos y músculos?

Pese a que muchos la han ignorado durante mucho tiempo, es un alimento con nutrientes concentrados que son excelentes para el organismo humano. Y por ello los huesos se pueden ver beneficiados por el aporte de calcio y magnesio. Así, los minerales apoyan al no desgaste de los ya mencionados huesos… esto a pesar del paso del tiempo.

Sin embargo, no son solamente dichos aportes, sino que la chía también contiene fósforo. Y esto está completamente relacionado a trabajar en conjunto con el calcio, para ayudar a la regeneración y mantenimiento de las estructuras de los propios huesos. Con eso, también se ve beneficiado el sistema muscular, el cual se mantiene en buen estado.

Pero si eso no fuera suficiente, la semilla de la chía tiene mucha proteína vegetal, lo que mantiene en buen estado la musculatura, ayudando a la recuperación de las fibras después de hacer ejercicio. Entonces, el cuerpo se cuida de manera total, pues aunque no sustituye lácteos u otras fuentes de proteína… los huesos y los músculos se ven ampliamente beneficiados.

¿Cómo se debe consumir la semilla de chía para aprovechar TODOS sus nutrientes?

La forma en la que se aprovechan todos los beneficios de la chía es cuando esta se hidrata. Y para eso solamente se debe dejar en reposo durante unos minutos en líquido. Esto generará que se conforme un gel viscoso alrededor de cada semilla, facilitando la digestión y permitiendo que el cuerpo procese de mejor forma los nutrientes.

Por eso, como se comentó desde el inicio, la ventaja de la chía es su versatilidad de uso. Se le puede colocar a los licuados, ponerla sobre la fruta, mezclarla con yogurt, agregarla a preparaciones con leche o combinarla con bebidas nutritivas como la avena. Todo esto, sin afectar en lo mínimo sus nutrientes, aunque evidentemente se recomienda combinarlo con una dieta saludable.