Come estos alimentos y tu dentadura estará fresca y sana

El buen aliento y lucidez de tus dientes son aspectos que se anhelan cuando uno se encuentra en la calle o en eventos fuera de casa. Por ello, si por alguna razón no tienes cepillo, pasta o un espacio adecuado para limpiarte, se presume que los siguientes alimentos pueden ayudarte a lucir una dentadura fresca. Además, dicha comida te ayuda a mantener en buena salud tu sonrisa.

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¿Qué alimentos ayudan a mantener fresca y saludable tu dentadura?

El mal aliento está relacionado a la acumulación de bacterias en la boca, las cuales descomponen la comida y provocan los malos olores. Aunque otros problemas son la falta de hidratación de la propia boca, el ayuno prolongado o el consumo de alimentos con esencias fuertes. Por ello, este compilado de alimentos te ayudarán a mantener en buen estado tu dentadura en fortaleza y frescura.

Agua

La forma más sencilla de componer tu mal aliento es gracias al agua. Y es que este líquido ayuda a la eliminación de comida o bacterias presentes en la boca y ayuda a producir saliva. En ocasiones un simple enjuague es lo que se necesitaba para recuperar frescura y estabilidad en cuanto al tema de los olores.

Jengibre

Esta raíz funciona como un neutralizador de algunos elementos que generan los malos olores en la boca. En ese sentido, se recomienda masticar un pedazo de jengibre para limpiar el paladar y provocar una sensación de frescura. Incluso, puedes consumirlo en modo de infusión y surtirá el mismo efecto.

Frutas y verduras

En general, estos alimentos producen una dentadura sana. Algunos como la manzana, la zanahoria o el apio son de estructura crujiente, por lo que la estructura fibrosa funcionaría como un excelente cepillo de dientes muy rústico. Algunos espacios que se llenaron con comida se limpiarán y así el aliento y la frescura se verán beneficiados.

Yogurt

Aunque se lea un poco extraño, tu dentadura y tu boca completa podrían verse beneficiados con este alimento. Y es que sus probióticos ayudan a equilibrar las bacterias de la boca y a reducir compuestos que ocasionan malos olores. Pero también ofrece vitamina D, la cual reduce la aparición de microorganismos que pueden afectar tu salud bucal.

Hierbas frescas

Algunas plantas como el perejil, el romero o la menta ofrecen frescura inmediata en el aliento. Se recomienda comerlas de forma directa o prepararlas en infusión. La clave para la ayuda de tu dentadura y la boca es su contenido aromático, que ayuda cuando se consumen alimentos de olor penetrante como ajo, cebolla, pescado, huevo, etcétera. Allí debes masticarlos de manera inmediata.