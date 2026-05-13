El ingrediente casero que ahuyenta caracoles y babosas de tus plantas para siempre

Los jardines en México lucen coloridas flores y un verde que sin lugar a dudas evoca a la primavera. Esta época del año nos permite disfrutar de un cálido sol, pero además de la maravillosa naturaleza en todo su esplendor.

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Sin embargo, quienes trabajan para que su jardín se mantenga colorido y con vida de seguro librarán, en algunas ocasiones, batallas contra visitantes indeseados. Los caracoles y las babosas son algunas de las plagas que son consideradas enemigas de los jardines.

Caracoles y babosas en el jardín

La presencia de caracoles y babosas en los jardines es algo bastante común ya que estos espacios verdes de nuestro hogar generan las condiciones ideales para su supervivencia. Estos moluscos gasterópodos pueden dañar significativamente nuestro jardín y por eso resulta necesario combatirlos.

Los caracoles y las babosas se alimentan de tejidos vegetales y es por eso que es común ver hojas con agujeros irregulares y brotes tiernos destruidos. Esto quiere decir que su estadía en un jardín puede afectar la estética y la salud general de las plantas.

Un repelente casero

Los expertos en jardinería remarcan la necesidad de controla la población de caracoles y babosas de forma ecológica, motivo por el cual se aconseja la implementación de barreras físicas como tierra de diatomeas o ceniza de madera alrededor de los tallos.

Es en este punto que toma protagonismo un repelente casero, que requiere de un ingrediente de cocina, que es ideal para ahuyentar caracoles y babosas de tus plantas para siempre. Lo que necesitas es cáscaras de huevo secas y un mortero o una procesadora de alimentos.

Preparación

Limpieza y secado: Asegúrate de que las cáscaras estén bien secas y libres de restos orgánicos internos. Triturado: Procesa las cáscaras hasta convertirlas en fragmentos pequeños. No es necesario que queden hechas polvo; lo ideal es que conserven bordes irregulares. Aplicación: Distribuye los trozos formando un círculo alrededor del tallo de las plantas que desees proteger o crea un perímetro en las zonas de cultivo más vulnerables.

Este repelente cumple la función de una barrera física ya que los caracoles y las babosas tienen cuerpos extremadamente blandos y sensibles, por lo que la textura afilada y rugosa de las cáscaras trituradas les resulta muy incómoda. Por otro lado, además de cumplir esta función protectora, con el tiempo las cáscaras comienzan a descomponerse y aportan calcio al suelo beneficiando la salud de nuestro jardín.