3 árboles que puedes colocar en macetas y necesitan poco mantenimiento

Muchos pensarán que tener árboles en una maceta no es tarea fácil debido a que por su tamaño necesitan de más espacio. Sin embargo, hay tres especies que se adaptan perfectamente a estos espacios.

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Las opciones que aquí te traemos son capaces de resistir el frío, necesitan pocos cuidados y también decoran tus espacios. Si quieres colocar estos árboles en una terraza puedes hacerlo con tranquilidad.

¿Cuáles son los árboles que puedes colocar en maceta?

Como mencionamos anteriormente los árboles en cuestión se destacan por su estética, resistencia y practicidad, por lo que se vuelven una opción ideal para quienes buscan dar un toque natural al hogar, pero sin necesidad de brindarle muchos cuidados.

Un dato importante a tener en cuenta es que debes optar por macetas grandes y con un buen drenaje para así evitar que se acumule el agua sobre todo en el invierno. Los árboles deben ser protegidos de vientos fuertes y cambiar el sustrato con regularidad.

El primero de los árboles es el olivo que tiene la capacidad de soportar el frío moderado. Es una buena opción para quienes buscan sumar color verde al hogar. Además, no necesita de riegos frecuentes y soporta los cambios de temperatura. Este árbol necesita de sol directo, riego moderado y que no se le acumule agua.

Otra opción es la de coníferas enanas que son como pequeños pinos o cipreses que dan un toque de verde todo el año. Son resistentes, necesitan bajo mantenimiento y pueden estar al sol directo o a la semisombra. Necesitan riego moderado y una maceta amplia para que sus raíces tengan espacio.

Por último, tenemos al arce japonés cuyas hojas cambian de color de acuerdo a la temporada. En otoño se tiñe de rojo y naranja. Es un árbol resistente al frío, pero debe ser protegido del viento fuerte, prefiere la luz indirecta y un riego regular sin llegar a encharcar.