Qué significa que los colibríes se acerquen mucho al jardín de tu casa, según la biología

Que un colibrí esté en tu jardín puede atribuirse a diversos significados, sin embargo, la ciencia tiene un papel fundamental y cuenta con una explicación propia por lo que en esta ocasión te presentamos qué es lo que dice la biología respecto a esta especie.

¿Por qué los colibríes visitan tu jardín?, según la biología

Seguramente en alguna ocasión has estado ante la presencia de un colibrí dentro de tu casa, específicamente en el jardín, bueno esto tiene una explicación según la rama especializada, la cuál es la biología misma que indica que si el ave se acerca al jardín es porque dicha área es un ecosistema que le permite estar a salvo, en supervivencia y es muy funcional; es pocas palabras el ambiente es sano y adecuado para el ser vivo. Esto es bueno para ellos tomando en cuenta que son agentes polinizadores; es decir, transportan polen de una flor a otra ya que buscan alimentarse de néctar por lo que buscan las mejores condiciones donde estas estén, hecho que atraerá su visita.

¿Cómo atraer colibríes en tu jardín?

Además de mantener un jardín sano; es decir, evitar químicos y limpiar de forma constante para no generar plagas es fundamental, si quieres atraer colibríes a tu jardín, que generes condiciones óptimas para ellos y esto lo puedes lograr si plantas árboles perennes y flores de colores brillantes, especialmente en tonos naranja y rojos ya que son los dos colores que más los atraen. Por otro lado, una recomendación extra es que los dotes de alimento natural como el néctar, esto lo lograrás mezclando azúcar con agua. Por otro lado, como forma de protección puedes integrar nebulizadores en tu jardín para mantener lejos a insectos que amenacen la visita de estas aves.

Importancia de los colibríes en el ecosistema

Estas aves tienen un gran papel que impacta directamente en la población ya que al ser agentes polinizadores permiten la reproducción de muchas plantas. La escasez e incluso falta de polinización provocaría una crisis de alimentos ya que no habría producción de semillas y frutos. Por otro lado, de acuerdo con el Consejo de Alfabetización Ambiental los colibríes fortalecen la variabilidad genética así como la resiliencia de algunas plantas ante grandes cambios.