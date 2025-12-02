Paty Cantú es acusada de quedarse con ropa de una diseñadora y no pagarle

Paty Cantú es una cantautora que atraviesa un buen momento profesional pero también en el ámbito personal debido a que hace poco contrajo matrimonio con el actor Christian Vázquez.

Si bien todo parece ser color de rosas, la cantante se ha colocado en el ojo del huracán debido a que la acusan de información fue brindada por una fuente desconocida a un medio local.

En la publicación se manifiesta que Cantú se habría quedado con ropa de la diseñadora mexicana Paola Hinojos, quien es fundadora de la marca

Bernarda.

¿Qué se sabe sobre la acusación a Paty Cantú?

La información manifiesta que Paty Cantú de 42años de edad, abusó de la confianza de la diseñadora mexicana ya que habían realizado una cuerdo con respecto a unos atuendos de la citada firma de moda.

“Hace unos meses, Paty Cantú le dijo a Paola ‘me gustó mucho tu ropa’ y ella le respondió ‘tengo dos opciones para que la uses: te la regalo y me haces mención cada vez que la uses o me las compras, no me mencionas y te doy un precio especial’”, explicó la fuente.

Además esta fuente, manifestó que Paty Cantú eligió la primera opción pero no cumplió con los requerimientos de Paola Hinojos porque usó la ropa y no hizo mención de la marca Bernarda, lo que a la diseñadora de moda “le pareció de muy mal gusto” debido a su actitud.

¿Qué dijo Paty Cantú al respecto?

Luego de que se produjera el incidente, Paty Cantú y Paola Hinojos no habrían vuelto a hablar, según las informaciones. A esto sumó los detalles de que cada vez es más común este conflicto entre famosoy expertos en moda.

Por el momento Paty Cantú no ha manifestado nada al respecto de esta polémica. Sin embargo, la diseñadora ha tenido más malas experiencias con famosos.

