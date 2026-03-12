Estos son los rasgos comunes que comparten las personas inteligentes

Definir la inteligencia es bastante complejo debido a que no hay una única inteligencia. En rasgos generales podemos decir que es la capacidad que tiene una persona para comprender, aprender, pensar, razonar y resolver problemas, utilizando la información y la experiencia que adquiere a lo largo de su vida.

Los psicólogos han realizado diferentes estudios en los cuáles se busca definir los rasgos que definen que una persona es inteligente. Así es que te vamos a contar lo que la ciencia dice al respecto.

¿Cuáles son los rasgos comunes de las personas inteligentes?

Los rasgos que te vamos a mencionar no solo están relacionados con la capacidad intelectual tradicional, sino que se suman aspectos de la inteligencia emocional y social. También se contemplan habilidades que corresponden a la observación, la memoria corporal y la capacidad de adaptación.

Las personas inteligentes tienen estos 11 rasgos en común de acuerdo a lo que manifiestan los expertos en ciencia:

Empatía e inteligencia emocional. Valorar la soledad e introversión. Autoconciencia y sentido de sí mismo. Curiosidad y apertura a la experiencia. Observación y memoria. Inteligencia corporal-cinestésica. Adaptabilidad y resiliencia. Habilidades interpersonales y resolución de conflictos. Preocupación y ansiedad. Regulación emocional. Interacción con mascotas.

Hay múltiples inteligencias.

Anteriormente te mencionamos la inteligencia emocional y social, que no es un término manejado por todos. Para llevarte claridad sobre el tema, te las vamos a definir y sobre todo porque forman parte de las inteligencias que contempla la ciencia.

La inteligencia emocional y social son habilidades que permiten comprender las emociones propias y las de los demás, y relacionarse de manera adecuada con otras personas. Estas habilidades ayudan a convivir mejor, tomar buenas decisiones y resolver conflictos.

Nos encontramos con diferentes inteligencias por lo que no podemos centrarnos en un solo aspecto para definirla completamente. Además de estas habilidades, tenemos que mencionar que ser “inteligente” permite aprender, razonar, resolver problemas, comprender, comunicarse y adaptarse.