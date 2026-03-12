5 tonos de primavera para lucir elegante y sin canas

La primavera es una de las épocas preferidas debido a que es el momento de florecer, utilizar colores y disfrutar de las agradables temperaturas. Tu cabello debe estar a tono por lo que te traemos los tintes tendencia para eliminar las canas.

¡¿Por quién se puso celoso?! Marjorie de Sousa revela quién le hace escenas de celos

Esta elección no solo se basa en ocultar las canas sino también en aportar dimensión, suavidad y un resultado natural. Lo importante es poder elegir tonos cercanos al color natural del cabello y con algunos matices que eviten el efecto plano.

¿Cuáles son los mejores tonos de cabello en primavera?

Castaño chocolate

Este es uno de los mejores colores para poder cubrir canas de manera favorecedora. Es un tono profundo que cubre las canas fácilmente sin quitar el acabado suave y brillante. Este color queda bien en pieles cálidas o neutras.

Castaño medio natural

Aquí nos encontramos con un tono equilibrado que es ideal para las primeras canas. Contiene una base natural que contribuye a que el cabello blanco se integre mejor y que el crecimiento no sea tan evidente. También es fácil de mantener.

Rubio oscuro

En cuanto al rubio oscuro aporta un cambio sutil y luminoso. Es elegido porque suaviza la transición entre el cabello natural y las canas, lo que hace que se vean menos contrastadas. Otro de los beneficios es que aporta luz al rostro y rejuvenece visualmente.

Rubio ceniza

Uno de los preferidos es el rubio ceniza que es ideal para cubrir las canas ya que tiene matices fríos que contribuyen a que se pueda neutralizar los reflejos amarillos o anaranjados. Tendrás un color elegante y natural.

Castaño avellana

Por último, tenemos este color natural que cubre muy bien las canas. Es un tono que tiene una combinación de reflejos marrones y dorados que le dan dimensión al cabello. La mezcla nos permite que las canas se integren con el resto del color del cabello.