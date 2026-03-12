Los 5 diseños de uñas coreanas con plantas que debes usar en primavera

Con la llegada de la primavera, es una gran oportunidad para poder usar diseños de uñas coreanas, alternativas llenas de colores y dibujos tiernos, una gran alternativa para fusionarte con la nueva estación del año.

Ventaneando | Programa completo 11 de marzo de 2026

Si todavía no te arreglas las uñas, entonces quédate, porque te vamos a detallar unos estilos con plantas que puedes emplear en tu próxima manicura, un estilo que deberías usar en la nueva estación del año.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Para obtener los mejores diseños de uñas coreanas con plantas, consultamos con el Modo IA de Google, alternativas que sin ningún problema podrás emplear durante la primavera, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer:

Encapsulados de flores secas : Una opción minimalista en la que vas a emplear flores naturales, elegantes, para poder usar y presumir en cualquier momento importante.

: Una opción minimalista en la que vas a emplear flores naturales, elegantes, para poder usar y presumir en cualquier momento importante. Flores con relieve en 3D : Empleando pétalos voluminosos y esponjosos, a los que se les agrega piedras y todo tipo de efectos, ideal para quienes desean estilos más llamativos.

: Empleando pétalos voluminosos y esponjosos, a los que se les agrega piedras y todo tipo de efectos, ideal para quienes desean estilos más llamativos. “Aura” : El efecto aura se destaca por usar una base nude para encima agregar un punto rosa difuminado, un estilo primaveral al que le puedes agregar decoraciones de flores.

: El efecto aura se destaca por usar una base nude para encima agregar un punto rosa difuminado, un estilo primaveral al que le puedes agregar decoraciones de flores. Gotas de rocío : Consiste en hacer con el efecto 3D gotas transparentes sobre una base mate o ‘cat-eye’; lucen espectaculares y es un estilo más discreto; va a parecer que es el agua que usaron para regar el jardín.

: Consiste en hacer con el efecto 3D gotas transparentes sobre una base mate o ‘cat-eye’; lucen espectaculares y es un estilo más discreto; va a parecer que es el agua que usaron para regar el jardín. Destellos metálicos: En diversas partes de la uña vamos a agregar tonos rosas, verdes y amarillos translúcidos, luciendo un aspecto vivo y brillante. Añade flores encapsuladas o flores en 3D.

¿Cuánto duran las uñas de gel?

La realidad es que la manicura de gel, ya sean decoraciones y extensiones, puede durar varias semanas en nuestras uñas, pero es necesario darle ciertos retoques para que luzca increíble por más tiempo y evitar rupturas que pongan en riesgo la uña natural.

Por lo que se recomienda hacer el retiro o el retoque cada 3 semanas, con la finalidad de mejorar su aspecto y reparar cualquier ruptura. No esperes más y realiza algunos de los diseños de uñas coreanas con plantas para que los uses en la primavera.