Paty Cantú narra experiencias paranormales que ha tenido: “Me pusieron un chip en la cabeza”

El nombre de la cantante Paty Cantú se volvió tendencia en las últimas horas gracias a una entrevista que dio al podcast “Experiencias Paranormales”, donde relató hechos inéditos de su vida.

¿Qué dijo Paty Cantú?

“No estoy aquí porque soy cantante y compositora aunque lo soy... Estoy aquí porque desde niña he tenido una conexión muy abierta y una creencia muy potente que tiene que ver con lo paranormal (...) Creo que le decimos paranormal a lo que no entendemos, a lo que no perciben nuestros sentidos evidentes, eso que es tan difícil de comprobar es lo que me parece más real y motivante en mi vida. Eso ha sido parte de mi inspiración, de mi evolución como alma y mi forma de conectar con otras personas”, dijo Paty Cantú.

¿Le pusieron un chip en la cabeza?

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue cuando narró una experiencia paranormal que está relacionada con una de las teorías más discutidas en el mundo, se trata de la supuesta existencia de redes secretas que ofrecen fama a cambio de otras cosas.

De acuerdo con Paty Cantú, cuando tenía alrededor de cinco o seis años se acercó a su madre para contarle que una noche había soñado que unos aliens la habían visitado y colocado un chip en su cabeza. No obstante, la cantante reveló que no cree que haya sido un sueño.

“Mamá, ayer en la noche vinieron los aliens y me pusieron un chip en la cabeza. Quieren saber qué voy a hacer”, contó la intérprete de “Afortunadamente No Eres Tú”, “Suerte”, “Goma de Mascar”, “Por Besarte”, “Déjame Ir” y “La Vida Después De Ti”, entre otras.

¿Para qué le pusieron un chip en su cabeza? Paty Cantú también declaró que pasado un tiempo, cuando tenía aproximadamente 11 años, tuvo otro sueño en donde los aliens regresaron por la información que se había recopilado en el chip que le colocaron en su cabeza.

“Me acuerdo sentirme inmóvil pero estar consciente. Venía [el alien] disfrazado de algo que parecía amigable para una niña, como un conejo”, agregó Paty Cantú.

“Según yo en este sueño o esta realidad, este conejo llega, y se lleva la energía, y brilla, y se va. Me levanto de la cama y voy con mi mamá y le digo ‘oye, ya vinieron los extraterrestres y se llevaron la información que querían. Ya no van a venir”, recalcó. (Mira el video)

Por último, la cantante también aseguró que a lo largo de su vida ha tenido mucha sensibilidad para entender los fenómenos paranormales y ufológicos.