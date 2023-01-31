Julio Iglesias enfrentará proceso de paternidad en Miami, anuncia abogado.

Julio Iglesias enfrentará ahora en Florida, Estados Unidos, la demanda de reconocimiento de paternidad de Javier Santos, el hijo que habría procreado con la bailarina portuguesa María Edith Santos en 1975.

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Así lo confirma, Fernando Osuna, abogado de Santos luego de que su reclamo no prosperó en España, a pesar de que incluso fue llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Javier Santos lleva más de 30 años luchando por ser reconocido como hijo biológico del cantante.

Estamos estudiando ya la demanda, hemos contactado con un bufete muy bueno de Miami y vamos a prácticamente a reproducir los mismos hechos, los mismos argumentos, las mismas pruebas que tenemos, la sentencia de España no tiene validez en los Estados Unidos y que el caso sería juzgado desde cero

Esta es la prueba que va a usar su abogado.

Y, este es el recurso del cual el abogado se valdrá para hacer válida su querella.

Tenemos una prueba muy importante, que es la prueba de ADN, cómo se sabe, los detectives en Miami le cogieron ADN a Julio José Iglesias lo comparamos con el de Javier Santos y dio un resultado muy alto. Queremos presentar esta demanda, no más tarde de un mes, a ver si para finales de febrero

Y revela que su cliente Javier Santos se encuentra decepcionado por la actitud de Julio Iglesias, de no reconocerlo como hijo.

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