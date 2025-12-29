Pepe Aguilar toma decisión inesperada sobre Christian Nodal para cerrar el año

Cada vez falta menos para el final del 2025 y para darle la bienvenida al 2026, motivo por el cual los encuentros con familiares y amigos es algo muy común en estas fechas. Un claro ejemplo de ello lo publicó Pepe Aguilar en sus redes sociales con un video en el que aparece Christian Nodal .

Los famosos utilizan las plataformas digitales para interactuar con su público, dejando a la vista su trabajo profesional pero también exponiendo algunas cosas de su vida privada. Es en este punto que un nuevo posteo de Pepe Aguilar se lleva todas las miradas en el marco de un año cargado de críticas a su familia.

¿Pepe Aguilar y Christian Nodal juntos?

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que dio cuenta sobre un encuentro familiar para cerrar el 2025. Ocurrió en una de sus mansiones y en donde la música no faltó.

“A exprimir al 2025!!! FELICES FIESTAS!!! VIVA MÉXICO!!!”, se puede leer en el posteo que el músico hizo en su cuenta de Instagram. Se trata de un video en donde se ve y escucha a músicos en vivo y a su yerno, Christian Nodal, a quien Pepe Aguilar lo invita a pedir una canción para que la banda la interprete.

¿Cómo reaccionaron las redes al video de Pepe Aguilar?

El video que Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales muestra un momento familiar con el que despiden el 2025 y en el que también aparecen Ángela Aguilar y Aneliz Aguilar, sus hijas. El posteo no tardó en sumar likes y también comentarios de los internautas.

“Imagínate estarlos criticando y ellos así”, “Felices fiesta fiestas Familia Aguilar, me encanta”, “Me caen mal sus acciones pero si estoy aquí es porque me gusta su música”, “Don Pepe Aguilar si aplica la de por un 2026 con nuevos haters porque los del 2025 se la pelaron”, “Ya lo queremos ver en Guadalajara”, “Se ve que les afecta lo que la gente critica”, “Mi Pepe querido con todo cariño bendiciones para tu esposa y tus bellos hijos” y “Puras fiestas con la familia Aguilar”, son algunos de los comentarios que se destacan debajo del posteo de Pepe Aguilar.