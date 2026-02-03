El pequeño que le pidió ayuda a Santa Fe Klan, ya recibió su primera bicicleta

Hace poco, la historia del pequeño Miguelito cautivó a muchas personas en redes sociales. Recordemos que el menor le había solicitado al cantante Santa Fe Klan un apoyo, con la intención de poder tener un cambio de vida de forma importante.

Ahora, todo parece indicar que las cosas están dando un giro positivo para el menor, pues el pasado domingo le llegó una sorpresa, ya que una persona que hasta ahora es totalmente anónima, le regaló la bicicleta de sus sueños.

¿Cuál es la historia de Miguelito?

Recordemos que, esta historia comenzó en una de las presentaciones del cantante, donde el pequeño llamado Miguelito se acercó al músico para solicitar "unas manitas", unas prótesis que requiere por una condición de nacimiento, el video se hizo viral en las redes sociales, donde ha logrado sumar millones de reproducciones y comentarios.

Tras esta solicitud, el rapero no dudó en decirle que sí, pero esta historia se viralizó, por lo que un ciudadano de León, decidió brindarle apoyo al menor y le regaló una bicicleta con la imagen del personaje de ‘Hulk’, la cuya cuenta con ayuda en la parte de atrás, pues cuenta con llantitas.

#LeónAyuda #GenteBuena #HéroeAnónimo #ActoDeCorazón ♬ son original - katanka @cosas.qu.slo.pasa *¡Un Acto de Corazón!* El video de la entrega de la bicicleta a Miguelito se muestra sin sonido a petición del joven que hizo posible este hermoso gesto. Su intención es compartir el momento emotivo y demostrar que sí se puede hacer la diferencia, sin buscar lucrar con la situación o la imagen del niño. Agradecemos su generosidad y respeto por la privacidad de este bonito momento. ¡Gracias por entender! 💪 #Viral

También tiene un apoyo especial de seguridad que fue diseñado de forma especial para que Miguelito la pueda usar sin problemas y con la mayor comodidad posible, ya que el pequeño no cuenta con brazos.

