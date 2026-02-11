¡Podrían ir a la cárcel! Este es el giro que cambiaría la historia de la muerte de Julián Figueroa

La situación alrededor de las peleas por el hijo y las posesiones de Julián Figueroa ya rayan en lo grotesco, según lo dicho por muchos usuarios de redes. Ahora surgió una teoría de que el joven se encontró con algunas irregularidades tras su muerte. Se indica que la justicia podría llamar a declarar a los ya conocidos Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón. Esto se sabe.

¿Por qué hay misterio alrededor de la muerte de Julián Figueroa?

A poco menos de que se cumplan 3 años de la partida del músico de 27, los conflictos han escalado a niveles altos de violencia verbal, llenos de rencores y posturas abiertamente distintas. Sin embargo, ahora podría existir una nueva investigación en contra de quienes vivían con el artista, pues no se le hizo una autopsia de ley y el cuerpo fue cremado de inmediato.

“Desde la muerte del joven, se debía haber visto la causa: si fue inducida, provocada por enfermedad o por algún tipo de consumo. La única forma era a través del servicio forense. Se debió practicar una necropsia, para determinar con exactitud la causa y si hubo responsabilidad en terceros. Las cremaciones se admiten en muerte natural, pero cuando es inexplicable, el Ministerio Público limita la capacidad de cremar. En este caso… se borró cualquier evidencia. Para mí, esta es la irregularidad más grave del caso”.

Esta es la opinión de un experto en temas legales que prefirió pasar anónimo, en declaraciones para una revista de circulación nacional. Por ello, algunos no creen que ese tipo de detalles se haya pasado o que no se haya nombrado entre los bandos con el paso de los meses y la disputa por la custodia de José Julián Jr.

¿Qué ha pasado en días recientes en la disputa alrededor del hijo de Julián Figueroa?

Aunque siempre han existido declaraciones de polémica desde ambos frentes, todo tomó un camino hostil cuando se filtró un video de Imelda autolesionándose.