Hermana de El Temach ARREMETE contra ÉL y lanza polémicos comentarios: “Le entró este complejo de Mesías”

En las últimas horas, el creador de contenido conocido como El Temach volvió a colocarse en tendencia después de que su hermana realizara polémicos comentarios sobre su comportamiento y popularidad, asegurando que el influencer padece del “le entró este complejo de Mesías”, provocando una rápida reacción dividida dentro de la conversación digital.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de la hermana de El Temach?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, fue durante una entrevista que la hermana de Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, habló de manera pública sobre su postura en relación al contenido y declaraciones que realiza su hermano, señalando que fue su fama creciente la que cambió por completo la relación intrafamiliar.

De acuerdo con las declaraciones de Alex, hermana de El Temach, en un principio su hermano buscaba ayudar y alentar a otros hombres a sentirse valiosos y con autoestima. No obstante, el mensaje se transformó bajo la influencia de Andrew Tate, personaje conocido por lemas relacionados con discursos sobre masculinidad y supuesta misoginia.

¿Cuál es la relación entre El Temach y su hermana ?

El creador de contenido ha declarado abiertamente que mantiene un distanciamiento desde hace al menos dos años con su hermana Alex, y es ahora que durante la entrevista Alex señala que se debió al cambio de contenido que provocó que cualquier expresión dada por ella se tomara como una “creencia feminista”, provocando el distanciamiento familiar.

¿Quién es El Temach?

Luis Castallejas, mejor conocido como "El Temach" es un actor, conferencista y creador de contenido que ha ganado gran popularidad dentro de las redes sociales debido a sus fuertes declaraciones, las cuales han dividido la conversación entre sus seguidores y retractores.