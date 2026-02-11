La dura respuesta de Poncho de Nigris polémica con Gabo Cuevas

La polémica entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas tuvo un nuevo capítulo ya que el influencer rompió el silencio y dio su versión sobre lo que sucedió en la previa a la conferencia de prensa de Ring Royale. Lanzó duras declaraciones contra el reportero.

El altercado entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas se produjo minutos antes de que el influencer y conductor ofreciera sus palabras en conferencia de prensa. Versiones señalan que hubo una agresión física de su parte, motivo por el cual decidió dar su versión.

¿Qué sucedió con Gabo Cuevas?

En un nuevo contacto con medios de comunicación, Poncho de Nigris hizo alusión a la confrontación que tuvo con el reportero Gabo Cuevas y sobre la cual trascendieron versiones que hablan de una agresión de su parte. Al romper el silencio, el influencer fue tajante al afirmar que “No pasó nada, ya no le den cuerda a la basura”.

“Le fui a reclamar porque él en un programa, y ahí está el video, dijo que yo iba a pagar un karma con uno de mis hijos. Que le iba a pasar algo a uno de mis hijos y que él no se iba a morir sin ver mi karma”, explicó Poncho de Nigris visiblemente molesto.

¿Poncho de Nigris acudirá a la Justicia?

Poncho de Nigris negó que haya agredido físicamente al reportero y detalló que “simplemente le quite los auriculares para que me escuchara y estaban pegados al celular, porque usa los de cable por jodido, entonces se cayó el celular también”. Sobre ese momento, afirmó que Gabo Cuevas “se puso como niñita a llorar y ahora está diciendo que le pegué”.

Al ser consultado sobre si acudirá a la Justicia por las declaraciones de Gabo Cuevas, que el influencer mostró en video, afirmó que no lo hará y sentenció: “legales con un bastardo de esos, con una basura”. Finalmente, Poncho de Nigris volvió a hacer referencia a lo que el reportero había dicho sobre sus hijos y reflexionó: “No puedo creer que un cabr#n se atreva a tanto y desearle el mal a unos niños, con los niños no”.