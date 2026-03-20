Poncho De Nigris quiere la pelea estelar: Cazzu vs Ángela Aguilar

En estos momentos la figura de Poncho De Nigris es una de las más comentadas, todo esto por el éxito generado de su evento de entretenimiento, Ring Royale. Aunque el concepto no es algo nuevo, él logró capitalizar todo el morbo en un espectáculo muy a la mexicana, sin miedo a la funa y/o cancelaciones de todo tipo. Esto último, dicho por muchos de los usuarios de redes sociales, que además se volvieron locos con la propuesta de un Cazzu vs Ángela Aguilar.

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¿Poncho De Nigris ya comenzó con las gestiones para ver un Cazzu vs Ángela Aguilar?

El regiomontano es uno de los hombres relacionados directamente con la polémica y el morbo desde espacios televisivos y hoy en el mundo digital. Su evento generó altas expectativas, pues los enfrentamientos realmente fueron entretenidos, tal como lo expresaron las personas que tanto esperaron el Alfredo Adame vs Carlos Trejo.

Ahora, sabiendo que la gente ya está especulando con los enfrentamientos del Ring Royale 2027, Alfonso publicó una imagen hecha con IA donde aparecen Cazzu y Ángela Aguilar vestidas con la indumentaria de boxeo. A lo cual, las personas realmente entusiasmadas contestaron sobre lo impresionante que sería ver tanta polémica resuelta en un ring de boxeo amateur.

Las reacciones realmente fueron llenas de entusiasmo, aunque muchos de inmediato pararon el hype, indicando que algo así sería imposible de ver. Los problemas entre estas celebridades van más allá de unos “dimes y diretes” en redes sociales. Hay una complejidad total en lo personal que esto solamente se ve como una jugada más para promocionar el futuro del Ring Royale.

¿Quiénes se subirán al ring de Poncho De Nigris en Ring Royale 2027?

La realidad es que en estos momentos es publicidad falsa la que recibe el próximo evento realizado por De Nigris. Aunque es evidente que al menos habrá una segunda edición del Ring Royale, no hay nada asegurado en cuanto a combates. Algunos famosos-influencers ya se están candidateando y la gente puso todas sus monedas apostando por distintos enfrentamientos.

Sin embargo, con el paso de los meses se concretarán los enfrentamientos y los invitados musicales. Mientras tanto, la gente se divierte con ideas tan locas como la de un Cazzu vs Ángela Aguilar.