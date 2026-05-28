Poncho de Nigris confirma la fecha de la segunda edición de su polémico evento de box ¿Quiénes subirán al ring?

En las últimas horas Poncho De Nigris volvió a encender las redes sociales tras revelar la fecha exacta en la que se realizará la segunda edición de su exclusivo evento de box entre influencer y famosos. El anuncio se reveló durante su lujosa celebración de sus 50 años.

Tras cerrar con éxito la primera edición de los enfrentamientos en la Arena Monterrey, inmediatamente el público y hasta el propio empresario empezaron a especular que el segundo encuentro más esperado podría realizarse en septiembre de este mismo año, sin embargo, durante su celebración fue el mismo Poncho De Nigris quien reveló detalles de su próximo evento.

¿Cuándo será la segunda edición del famoso encuentro de box organizado por Poncho De Nigris?

Durante su celebración de 50 años, Alfredo Adame fue uno de los invitados estrella del generador de contenido por lo que al estar en plena celebración el ganador de La Granja VIP aprovechó unos momentos para dedicarle una palabras donde destacó sobre volver a subir al cuadrilátero este mismo año pero De Nigris nterrumpió para corregirlo y expresar que se realizará el próximo año.

Tras las palabras de Adame, Poncho De Nigris confirmó que la segunda edición de su evento de box se realizará en marzo de 2027, misma fecha en la que debutó la primera edición, ante estas palabras la noticia rápidamente se volvió tendencia debido a que el primer encuentro logró convertirse en uno de los momentos más virales de lo que va del año.

Durante la fiesta, varios invitados comenzaron a lanzar posibles retos para la nueva edición, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Alfredo Adame expresó su deseo de pelear contra Sergio Mayer. “Al Mayer, lo quiero subir”, declaró el actor frente a los asistentes.

Además, Poncho ya había adelantado meses atrás que la segunda edición tendría peleas “muy virales” y que buscaría reunir únicamente a celebridades reconocidas. “Aquí pura celebridad”, escribió el influencer en redes sociales.

¿Quiénes subirán al ring? Estos famosos podrían pelear en la segunda edición según la IA

Aunque todavía no existe una cartelera oficial, la Inteligencia Artificial al igual que internautas y hasta propios artistas del medio ya comenzaron a imaginar combates que podrían convertirse en la sensación.

Entre los nombres que más se mencionan aparecen Wendy Guevara, quien aparentemente “ya confirmó” su participación, en la lista también están los nombres de: Alfredo Adame, Sergio Mayer, Santa Fe Klan e incluso se suman las expectativas de ver a Cibernético, Cuauhtémoc Blanco e incluso a Jorge” El Travieso” Arce.

Por ahora, Poncho de Nigris continúa soltando pistas poco a poco, mientras los fans esperan conocer la cartelera completa próximamente.