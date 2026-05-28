5 Famosas más odiadas, según la IA
En México los nombres de algunas celebridades han acaparado polémicas y miles de opiniones por parte del público.
No cabe duda que hoy en día muchas celebridades no han quedado exentas de involucrarse en polémicas y temas que las han posicionado como las “menos favoritas del público”, es por eso que en esta ocasión decidimos preguntarle a la Inteligencia Artificial, específicamente a Chat GPT quiénes son las 5 famosas “más odiadas” en México.
¿Quiénes son las 5 mexicanas más odiadas en México?
De acuerdo con Chat GPT “Hablar de “las más odiadas” siempre es subjetivo y cambia muchísimo según redes sociales, polémicas del momento y percepción pública”, de acuerdo con la IA en ocasiones no se trata de un odio real sino más bien de figuras que han sido controversiales por lo que hay diversas opiniones sobre ellas. A continuación te decimos cuál fue la respuesta que arrojó.
- Galilea Montijo: En el quinto lugar se encuentra la conductora Galilea Montijo, de acuerdo con la IA “ha sido blanco de críticas por rumores, entrevistas polémicas y temas relacionados con la farándula”.
- Yeri Mua: En cuarto lugar se encuentra la influencer y cantante de “reguetón mexa” Yeri Mua, de acuerdo con Chat GPT la artista “está envuelta en controversias, peleas públicas y comentarios virales que generan tanto apoyo como rechazo”. Por otro lado, en el caso de ella su personalidad extrovertida la ha hecho acaparar infinidad de memes y viralidad.
- Karely Ruiz: En tercer lugar se encuentra la creadora de contenido Karely Ruiz, quién recientemente participó en Ring Royale 2026 y Supernova Génesis 2026, dos eventos de boxeo entre influencers. De acuerdo con Chat GPT “Aunque tiene millones de fans, también recibe muchas críticas en redes por su contenido y exposición mediática”.
- Niurka Marcos: En segundo lugar se encuentra la famosa vedette, actriz, bailarina y cantante cubana Niurka Marcos, una de las celebridades más polémicas debido a sus fuertes puntos de vista así como en el tono en el que los comunica, de acuerdo con la IA “Es famosa por su personalidad explosiva y declaraciones sin filtro, lo que divide muchísimo al público”.
- Ángela Aguilar: Finalmente, en quinto lugar se encuentra Ángela Aguilar, de acuerdo con Chat GPT “Ha recibido muchas críticas recientes por su relación con Christian Nodal y por comentarios que algunos usuarios consideraron polémicos”. Luego de haber contraído matrimonio con Nodal en 2024, la hija de Pepe Aguilar no ha dejado de recibir críticas negativas debido a que su relación amorosa se dió en medio de la separación entre Cazzu y el intérprete de “Botella tras botella”.
Famosas mexicanas que pasaron de ser “odiadas” a “amadas”
Por otro lado, la IA también arrojó información contraria ya que mencionó quiénes han sido las celebridades que han pasado de ser “odiadas” a “amadas”, en esta lista algunos de los nombres que sobresalen son Belinda, Ninel Conde, Danna, Martha Higareda y Lyn May.