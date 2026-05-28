5 Famosas más odiadas, según la IA

No cabe duda que hoy en día muchas celebridades no han quedado exentas de involucrarse en polémicas y temas que las han posicionado como las “menos favoritas del público”, es por eso que en esta ocasión decidimos preguntarle a la Inteligencia Artificial, específicamente a Chat GPT quiénes son las 5 famosas “más odiadas” en México.

¿Quiénes son las 5 mexicanas más odiadas en México?

De acuerdo con Chat GPT “Hablar de “las más odiadas” siempre es subjetivo y cambia muchísimo según redes sociales, polémicas del momento y percepción pública”, de acuerdo con la IA en ocasiones no se trata de un odio real sino más bien de figuras que han sido controversiales por lo que hay diversas opiniones sobre ellas. A continuación te decimos cuál fue la respuesta que arrojó.

Galilea Montijo: En el quinto lugar se encuentra la conductora Galilea Montijo, de acuerdo con la IA “ha sido blanco de críticas por rumores, entrevistas polémicas y temas relacionados con la farándula”.



En el quinto lugar se encuentra la conductora Galilea Montijo, de acuerdo con la IA “ha sido blanco de críticas por rumores, entrevistas polémicas y temas relacionados con la farándula”. Yeri Mua: En cuarto lugar se encuentra la influencer y cantante de “reguetón mexa” Yeri Mua



En cuarto lugar se encuentra la influencer y cantante de “reguetón mexa” Karely Ruiz: En tercer lugar se encuentra la creadora de contenido Karely Ruiz Ring Royale 2026 Supernova



En tercer lugar se encuentra la creadora de contenido Niurka Marcos: En segundo lugar se encuentra la famosa vedette, actriz, bailarina y cantante cubana Niurka Marcos



En segundo lugar se encuentra la famosa vedette, actriz, bailarina y cantante cubana Ángela Aguilar: Finalmente, en quinto lugar se encuentra Ángela Aguilar Christian Nodal Pepe Aguilar Cazzu

Famosas mexicanas que pasaron de ser “odiadas” a “amadas”

Por otro lado, la IA también arrojó información contraria ya que mencionó quiénes han sido las celebridades que han pasado de ser “odiadas” a “amadas”, en esta lista algunos de los nombres que sobresalen son Belinda, Ninel Conde, Danna, Martha Higareda y Lyn May.