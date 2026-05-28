5 ideas de separadores para libros al estilo KPop Demon Hunters

La lectura y el estudio también puede llevar tu propio toque, es por eso que tenemos para ti varias ideas de separadores de libros inspirados en la película del momento, las KPop Demon Hunters. Lo mejor de estas manualidades es que las puedes hacer con material reciclado o muy fácil de conseguir, así que saca plumones, pinturas, pegamento y tijeras, ¡manos a la obra!

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¿Cómo hacer un separador de libros al estilo KPop Demon Hunters?

Para hacer este tipo de manualidad necesitas: Pintura, marcadores, hojas de color, pegamento, tijeras, listón, cartón delgado (puedes reciclar la pasta de alguna libreta) y opcional, puedes conseguir calcomanías o tus stickers favoritos de las Guerreras del Kpop.

Usa el cartón delgado o la pasta de la libreta para marcar unos rectángulos de 4 cm. por 10 cm. , el tamaño promedio de un separador de libro y después córtalo.



, el tamaño promedio de un separador de libro y después córtalo. Aquí es donde sacarás toda tu imaginación y depende mucho de los materiales que tengas; puedes forrar los rectángulo s con las hojas de color o bien, pintarlos del tono que prefieras.



s con las hojas de color o bien, pintarlos del tono que prefieras. ¡Personaliza! Puedes dibujar tus personajes favoritos de las KPop Demon Hunters o si tienes calcomanías las puedes pegar y te sugerimos poner una frase motivacional para fomentar la lectura.

Ideas para hacer separadores de libros de las Guerreras del Kpop

Si te gusta pintar, puedes hacer este tipo de separadores de libros con la figura de Derpy Tiger de las Guerreras del Kpop.

Para esta opción puedes pegar tus stickers favoritos de los personajes que prefieras, serás la sensación en la escuela.

Si quieres algo diferente, puedes hacer plantillas de las espadas de las Kpop Demon Hunters y hacer magia.

Si quieres llevar a todos los personajes, pero no quieres complicarte la vida, puedes imprimir esta imagen, pegarla en cartón y hacerle un pequeño agujero para ponerle un hilo o estambre.

Lleva a Rumi, Mira y Zoey en todos tus separadores de libros, esta es una gran idea para que eches a volar tu imaginación y personalizarlos como prefieras.