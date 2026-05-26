La razón por la que Christian Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco

La trayectoria musical de Christian Nodal consumó un nuevo paso al sacar su material discográfico titulado Bandera Blanca. En medio de polémicas familiares, legales y de sus ex relaciones, El Forajido ha dado entrevistas en lo que se conoce como la gira de medios. Allí el sonorense habló de la ausencia de música junto con su esposa, indicando que era un disco personal… sin duetos con nadie.

¿Por qué Christian Nodal no hizo canción con Ángela Aguilar?

En medio de la propagación de información por medio de entrevistas, el nacido en Caborca expresó lo que buscaba musicalmente con su nuevo disco. En ese sentido, nunca pensó en manejar dinámica de duetos. “Cuando te digo que Christian ahora se merece todo, es hacer la música que quiere con quien quiere”.

Obviamente la ausencia de material musical sin Ángela causa algo de morbo, pero Nodal fue claro en sus metas con este disco, donde quiso ser él quien decidiera absolutamente todo lo que pasara en Bandera Blanca. “Es un álbum bien, bien mariachi, un álbum cien por ciento apasionado, que represente la bandera de México y que sirva para tomar, para enamorarse, para llorar, para lo que sea”.

Así, El Forajido dejó a un lado la polémica por no hacer un dueto con la hija de Pepe Aguilar. Y es que en semanas recientes ocurrieron muchas cosas alrededor del músico, donde se sabe de problemas legales por su nombre y música.

¿Christian Nodal se va a casar con Ángela Aguilar este año?

Aunque diferentes postales en redes han confirmado que siguen juntos y ambos enfocados en hablar de ámbitos meramente profesionales, una situación que se quedó en el aire fue la de su boda religiosa. Estaba agendada para mayo de 2026, sin embargo situaciones de seguridad en Zacatecas impidieron que se concretara en este mes del año. Ahora, se indica que esperarán a que la situación se calme un poco, pues quieren realizar la fiesta en los terrenos de la familia Aguilar en dicho estado.