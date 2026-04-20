La razón por la que José José es TENDENCIA hoy 20 de abril del 2026

El Príncipe de la Canción, José José, sin duda es recordado por los corazones de millones de almas enamoradas alrededor del mundo, pues las letras de sus canciones dejaron una huella imborrable en miles de generaciones de sus seguidores; pero, sin duda, cada 20 de abril se vuelve tendencia entre sus fans y aquí te contamos el porqué.

¡José José se vuelve tendencia!

Saber el origen de esta tendencia que se repite año con año es más sencillo de lo que parece, pues nace de uno de sus éxitos más famosos, “Me vas a echar de menos”, el cual en una de sus estrofas dice: “me estarás llamando cada 20 de abril”. A partir de esta frase, los fans lo han tomado como la excusa perfecta para cantar a todo pulmón, compartir recuerdos y recordarlo como lo que fue: un músico de gran altura y un alma profundamente enamorada que supo conectar con el público.

Cada año, en esta fecha, las redes sociales se llenan de nostalgia, dedicatorias y videos donde sus seguidores reviven sus canciones más icónicas. Es una manera muy especial de mantener viva su memoria y de conectar con esas emociones que solo sus letras logran transmitir. No importa la generación, siempre hay alguien que encuentra en su música el reflejo de un amor, una despedida o incluso una ilusión que no se apaga con el tiempo.

Así que si eres un alma enamorada o tu corazón está decepcionado por el desamor, es tu momento para recordar al Príncipe de la Canción con cada uno de sus éxitos o incluso esperar que ese amor eterno te llame, como cada 20 de abril.

¿Cuando falleció José José?

El cantante falleció el 28 de septiembre de 2019, dejando un legado imborrable en la música romántica que seguirá sonando en cada corazón por muchas generaciones más.

