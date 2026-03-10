Las 2 supuestas razones por las qué nunca se conoció el rostro de los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula: esto es lo que sabemos

Tras las recientes imágenes difundidas por Ventaneando sobre cómo luce actualmente Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula se volvió a poner en el centro de la conversación a los jóvenes, quienes durante por casi dos décadas habían permanecido lejos del ojo público.

Luego de que fuera vista la actriz Aracely Arámbula este fin de semana en el aeropuerto acompañada por sus dos hijos, Miguel de 19 años y Daniel de 17, muchos internautas comenzaron a preguntarse por qué, a diferencia de otros hijos de celebridades, su rostro y vida personal se había mantenido fuera del espectáculo.

En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Debido a estos cuestionamientos comenzaron a reavivar las principales razones por la que los hijos de una de las exparejas más famosas del medio artístico se mantenían fuera de foco: por un lado está un supuesto acuerdo relacionado con el propio Luis Miguel y por otro por una decisión personal de Arámbula para proteger la privacidad de sus hijos, pues cabe recordar que cuando las celebridades se mantenían juntos posaban con sus hijos en diversas revistas, sin embargo tras su separación, la vida de sus hijos se mantuvo en un perfil bajo.

La relación con Aracely Arámbula, parecía ser la más seria y estable, ya que tuvieron dos hijos, frutos de su amor, Miguel, nacido el 1 de enero de 2007 y Daniel, que nació el 18 de diciembre de 2008, pero la relación pronto llegó a su fin.

¿Cuál fue el acuerdo que aparentemente hizo Luis Miguel para que sus hijos no fueran vistos públicamente?

Una de las versiones que circuló en su momento fue que durante 2005 y 2009 cuando la pareja se encontraba unida “El Sol” de México le hizo firmar un acuerdo nupcial a Arámbula, donde se indican varias cláusulas, entre ellas destacó que sus hijos no estuvieran vinculados con el mundo del espectáculo, prácticamente que no estuvieran ligados a la vida profesional de ella, asimismo, no podría exponerlos mediáticamente, esto aparentemente para que pudieran tener una infancia privada.

Imagen, Twitter

La decisión de Aracely Arámbula de proteger a sus hijos

Otra de las versiones que han destacado y se ha mantenido durante estos años es que la actriz decidió proteger la identidad de sus hijos y evitar que fueran fotografiados por la prensa, debido a que siempre busca brindarles una vida “normal” fuera de las cámaras.

Con el paso del tiempo, esa postura también habría sido compartida por los propios jóvenes, quienes optaron por mantener un perfil bajo, por lo que esta combinación de decisiones familiares habrían sido clave para que durante años su imagen permaneciera prácticamente en el anonimato.

Michelle Salas, Miguel y Danielito, hijos de Luis Miguel, e Isabella y Pierre Alexander, hijos de Alejandro Basteri, son los herederos de la distastía Gallego Basteri