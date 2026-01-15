Volvieron a arremeter contra Kunno tras esta acción con Ángela y Nodal

Uno de los personajes que ha absorbido la polémica alrededor de Christian Nodal y Ángela Aguilar es Kunno. El influencer se ha mostrado cercano a ambos miembros de la nueva familia, pues se indica que tanto Ángela como El Forajido confían en él. Por lo tanto, las redes sociales no le perdonaron en este fin de semana. Lo atacan por estar de mal tercio en las actividades del cumpleaños 27 del sonorense.

¿Por qué la gente le llamó mal tercio a Kunno?

Alrededor del cumpleaños de Christian Nodal se abrieron demasiados temas y algunos de ellos bastante polémicos. Por eso Kunno no se salvó de las críticas que le llovieron el fin de semana, pues indicaron que estaba de mal de tercio. Y es que no solo fue durante los eventos en Zacatecas, sino que también les acompañó en el viaje que la pareja hizo a Puerto Vallarta.

Según los reportes propios de las redes sociales, no solo fue parte del evento masivo que Nodal hizo durante 3 días en las distintas localidades de los Aguilar en Zacatecas. El creador de contenido también les acompañó a la playa, en un viaje que la pareja planeó para cerrar con los festejos del cumpleaños 27 de Nodal.

Aunque las distintas publicaciones afirman que se fue a la playa, ahí parece que sí se separó de la pareja. Sin embargo, al ser una persona que realmente se ha mostrado leal a los dos cantantes de regional mexicano, las personas se fueron directamente en su contra. En este caso, por acompañar a sus amigos en un día importante.

¿Qué opinión tiene Kunno de los ataques contra Nodal y Ángela?

A pesar de los múltiples ataques contra sus amigos, nunca se ha escondido y ha salido a defenderlos en diversas oportunidades. Esto dijo en el pasado a los medios de comunicación: “La gente se engancha en un tema que no les corresponde, solo fui atacado por ser su amigo. La gente que ataca no suelta, hay temas más importantes que hay que darle foco, pero preferimos linchar por querer”.