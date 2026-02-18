Así confirmó Daniela Parra una triste muerte

El caso de Héctor Parra sigue siendo uno de los temas más debatidos en el mundo del espectáculo mexicano. Es su hija Daniela Parra quien más novedades ofrece en sus redes sociales y quien afirma que está a la espera de que se le conceda la libertad.

Sin embargo, la joven actriz se llevó todas las miradas recientemente al compartir un desgarrador posteo en el que confirmó una muerte que la impactó.

¿Cuál es el presente de Héctor Parra?

El actor Héctor Parra sigue tras las rejas luego de ser detenido tras una acusación por corrupción de menores agravada y abuso sexual. La denunciante es su hija Alexa Hoffman, lo que le suma mayor intriga al caso.

Actualmente, y de acuerdo a datos difundidos por Daniela Parra, el amparo que se presentó a fines del 2025 mantiene elevadas las expectativas de verlo en libertad pronto. El caso sigue bajo revisión y “los abogados están haciendo todo para que salga libre”, remarca la actriz.

¿Qué muerte anunció Daniela Parra?

Lejos del caso de su papa, un video posteado por Daniela Parra sirvió para externar su dolor ante una muerte que la impactó. La joven artista precisó que junto a su pareja “sacamos a nuestras perritas” cerca de las dos de la mañana. En ese marco, indicó que sus mascotas “encontraron una caja donde había un perrito abandonado, tapado en una cobija”.

La hija de Héctor Parra afirmó que decidieron llevar el animal a su casa para llevarlo, de día, a un veterinario. “Lo llevamos al veterinario y en la noche ya nos dijeron que no lo había logrado”, relató la actriz.

“A nosotros nos tocó este golpe horrible porque, aunque estuvimos un día con él, obvio nos encariñamos”, expresó Daniela Parra dejando al descubierto el dolor por la muerte del perrito. La actriz cerró el video con una frase contundente ante este tipo de situaciones: “Sean conscientes”.