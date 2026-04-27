Manicure 2026: 5 ideas de uñas efecto pecera que serán tendencia en primavera verano 2026

Durante esta temporada de primavera-verano 2026, el nail art está más fuerte que nunca, y la tendencia se perfila hacia un estilo poco convencional, pero tan llamativo como moderno: La manicura efecto pecera. Por ello ahora te contamos sobre 5 ideas en las que puedes inspirarte para transformar por completo cualquier look.

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¿Qué son las uñas efecto pecera?

Dentro de la manicura profesional, las uñas efecto pecera son aquéllas que mantienen un hueco transparente dentro de la uña postiza, la cual se rellena con agua o aceite de bebé generando un vacío dentro de la uña. Dentro de la cavidad se pueden agregar decoraciones sueltas.

5 ideas de uñas efecto pecera que te ayudarán a transformar cualquier atuendo esta primavera-verano

Océano profundo

Este es un estilo que evoca al mar y las olas y que puedes resaltar al mezclar un fondo marmoleado en tonos azules y verdes y aprovechando el espacio hueco para colocar diminutos toques de mar, como conchas o estrellas de mar.

Océano profundo|@NailArt Pro

Isla tropical

Para esta idea que evoca a lo vacacional puedes colocar un fondo nude con una palmera e isla desierta, y aprovechar el hueco dentro de la uña para agregar líquido con tinte azul diluido que simule el agua cristalina del mar.

Isla tropical|@ Melisa Medina

Toque minimalista

Si lo que buscas es un diseño estilo pecera menos llamativo, puedes optar por una base nude o clara y colocar dentro de la cápsula líquido transparente junto con un detalle pequeño en forma de pez. Este estilo aunque llamativo mantiene un efecto casual que puede otorgar luminosidad sin llamar tanto la atención.

Toque minimalista

Universo Neon

Si buscas pasar de un diseño menos llamativo a uno lleno de luminosidad, puedes apostar por rellenar el hueco que queda dentro de la uña con algunas decoraciones diminutas que brillen en la oscuridad o puedes colocar líquido con tinte neo que brille con luz fluorescente.

Universo Neon|@Brianna Benson

Estilo Galaxia

Esta es una apuesta llamativa, que se enfoca en un estilo luminoso, pues se pueden combinar líquidos fluorescentes junto a temas minimalistas de planetas o estrellas sobre una base oscura. Este estilo además de ser llamativo otorga una apariencia fuera de lo convencional.

Estilo Galaxia|Imagen generada con IA por Canva

Dentro del nail art efecto pecera, se presenta como una opción llamativa y sobre todo fuera de un estilo casual, por lo que aporta modernidad y luminosidad a las manos.

