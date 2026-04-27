Estos son los 5 olores que saturan el ambiente y estancan la energía, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, ciertos olores pueden saturar el ambiente y estancar la energía (Chi), generando sensación de pesadez, incomodidad o falta de fluidez en los espacios. Esto se debe a que el olfato es uno de los sentidos más poderosos a la hora de percibir un entorno.

En esta disciplina china que busca armonizar la energía en el hogar, los aromas cumplen un rol clave: pueden activar, equilibrar o bloquear el flujo energético. Expertos como Lillian Too (referente internacional en Feng Shui) y publicaciones especializadas como el International Feng Shui Guild (IFSG) coinciden en que mantener un ambiente limpio y con fragancias adecuadas es esencial para el bienestar.

¿Cuáles son los 5 olores que bloquean la energía según el Feng Shui?

La maestra de Feng Shui Karen Kingston, autora de Clear Your Clutter with Feng Shui, explica que los ambientes cargados de olores desagradables o pesados afectan tanto el estado emocional como la energía del lugar. Estos son los principales aromas que conviene evitar o controlar:



Olor a humedad : genera sensación de abandono y estancamiento. Está asociado a energía retenida y falta de renovación del aire.

: genera sensación de abandono y estancamiento. Está asociado a energía retenida y falta de renovación del aire. Aroma a basura acumulada : simboliza lo que no se suelta. Según el Feng Shui, acumular residuos afecta directamente la circulación del chi.

: simboliza lo que no se suelta. Según el Feng Shui, acumular residuos afecta directamente la circulación del chi. Olores fuertes de grasa o frituras : saturan el ambiente y dificultan la sensación de liviandad, especialmente en cocinas mal ventiladas.

: saturan el ambiente y dificultan la sensación de liviandad, especialmente en cocinas mal ventiladas. Fragancias artificiales demasiado intensas : lejos de armonizar, pueden sobrecargar el espacio y generar incomodidad.

: lejos de armonizar, pueden sobrecargar el espacio y generar incomodidad. Olor a encierro o falta de ventilación: indica ausencia de circulación energética, uno de los principios básicos de esta filosofía.

¿Cómo mejorar la energía del hogar a través de los aromas según el Feng Shui?

Para equilibrar el ambiente, los especialistas recomiendan:



Ventilación diaria : abrir ventanas permite renovar el aire y activar el flujo energético.

: abrir ventanas permite renovar el aire y activar el flujo energético. Uso de aromas naturales: como aceites esenciales de lavanda, cítricos o eucalipto, que aportan frescura y armonía.

como aceites esenciales de lavanda, cítricos o eucalipto, que aportan frescura y armonía. Limpieza frecuente : evitar acumulación de suciedad o residuos.

: evitar acumulación de suciedad o residuos. Plantas aromáticas : como romero o menta, que purifican y aportan energía positiva.

: como romero o menta, que purifican y aportan energía positiva. Evitar excesos: incluso los buenos aromas deben usarse con moderación.

Según el International Feng Shui Guild, el equilibrio sensorial (incluido el olfativo) es fundamental para crear espacios saludables y armoniosos. Cuidar los olores del hogar no solo mejora la experiencia diaria, sino que también contribuye a mantener una energía fluida y positiva.