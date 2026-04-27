La tendencia eco-friendly para reutilizar la vieja estufa y ahorrar dinero en decoración

La nueva tendencia eco-friendly propone reutilizar una vieja estufa para convertirla en un mueble de guardado o biblioteca. Esta solución práctica permite ahorrar dinero y sumar diseño sin necesidad de comprar muebles nuevos.

Natasha Dupeyron se une a la lista de famosos que ingresan a la Universidad

Cada vez más personas apuestan por el reciclaje creativo dentro del hogar, no solo por una cuestión económica, sino también por conciencia ambiental. Darle una segunda vida a objetos en desuso se volvió una forma de decorar con identidad propia, aprovechando estructuras que ya existen y reduciendo residuos.

¿Cómo transformar una vieja estufa en un mueble funcional?

El proceso es más simple de lo que parece y no requiere grandes conocimientos técnicos:

Retirar los componentes internos: desmontar quemadores, conexiones y piezas innecesarias para liberar el espacio interior.

desmontar quemadores, conexiones y piezas innecesarias para liberar el espacio interior. Limpieza profunda: eliminar grasa, residuos y dejar la superficie lista para intervenir.

eliminar grasa, residuos y dejar la superficie lista para intervenir. Incorporar estantes: adaptar repisas de madera o metal para organizar objetos.

adaptar repisas de madera o metal para organizar objetos. Aprovechar la puerta: funciona como protección contra el polvo y aporta un detalle estético.

funciona como protección contra el polvo y aporta un detalle estético. Personalizar el diseño: pintar, agregar vinilos o cambiar manijas para modernizar el aspecto.

El resultado es un mueble versátil que puede utilizarse en distintos ambientes del hogar. De hecho, si buscas un acabado más decorativo, también puedes sumar:



Luces LED : para iluminar el interior y resaltar objetos.

: para iluminar el interior y resaltar objetos. Tela o papel decorativo : para el fondo del mueble.

: para el fondo del mueble. Ruedas: si quieres hacer una biblioteca móvil.

Proyectos DIY que sorprenden: con una estufa vieja en desuso se puede hacer una biblioteca para el hogar pic.twitter.com/iebCxd3aFo — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 27, 2026

¿Por qué esta tendencia eco-friendly es ideal para decorar y ahorrar?

Más allá de lo estético, esta idea tiene múltiples beneficios:

Ahorro económico: evita la compra de nuevos muebles.

evita la compra de nuevos muebles. Reutilización inteligente: reduce el desperdicio y fomenta el consumo responsable.

reduce el desperdicio y fomenta el consumo responsable. Estructura resistente: las estufas están diseñadas con materiales duraderos, ideales para el uso cotidiano.

las estufas están diseñadas con materiales duraderos, ideales para el uso cotidiano. Optimización del espacio: su formato compacto permite adaptarse a distintos rincones.

su formato compacto permite adaptarse a distintos rincones. Estilo único: aporta un toque original y personalizado a la decoración.

Con estufas viejas se pueden hacer bellos portamacetas para el jardín o el interior del hogar pic.twitter.com/OZ9r7CMVyb — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 27, 2026

El fundamento de esta tendencia es claro: su estructura cerrada y firme ofrece un espacio ideal para organizar libros, utensilios o elementos decorativos sin ocupar demasiado lugar. Transformar una vieja estufa no solo es una solución práctica, sino también una forma de sumar creatividad y conciencia al hogar.