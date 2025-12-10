Preocupa el estado de salud de la actriz Andrea Torre

En las redes sociales circula mucha información y desinformación también, por lo que los usuarios de estas plataformas quedan expuestos a todo tipo de contenido. Recientemente, posteos preocuparon a los seguidores de Andrea Torre ya que señalaban que la actriz había muerto.

Otras publicaciones daban cuenta de que la actriz estaba mal de salud por una recaída sufrida tras superar el cáncer de mama. Sin embargo, todo se trató de falsas noticias y fue la propia Andrea Torre la encargada de desmentirlas.

¿Qué decían los rumores sobre Andrea Torre?

Semanas atrás las plataformas digitales se llenaron de posteos en donde Andrea Torre era la protagonista. Lejos de tratarse de una telenovela, la actriz era declarada muerta, aunque en otras publicaciones se hacía referencia a un delicado estado de salud.

Cabe recordar que en noviembre cumplió dos años de su recuperación del cáncer de mama y ese era un tema que se ponía de relieve en las “noticias” que se viralizaron. La preocupación entre los seguidores de la actriz se multiplicó y hasta el día de hoy mantiene a algunos en esa situación.

¿Cómo se encuentra Andrea Torre en el presente?

En las últimas horas, Andrea Torre concedió entrevistas a los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo y se refirió a los trascendidos sobre su persona. La actriz sentenció: “De salud estoy perfecta. Estoy muy bien. Todo está perfecto”.

La actriz remarcó que “es falso” el rumor de que había muerto y recordó que en noviembre “cumplí dos años de ser sobreviviente de cáncer de mama”. Sobre su presente, Andrea Torre precisó que “este año estoy muy bien de salud. Estoy checándome cada tres meses. Estamos en remisión, pero vamos bien”, no dejando dudas sobre cómo se encuentra de salud y mostrándose muy sonriente.