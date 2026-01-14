VIDEO: Conductor sufre convulsiones en programa en vivo

La vida de los famosos, al igual que la de cualquier otra persona, no está exenta de situaciones adversas en torno a su salud. Es por eso que impactó tanto lo que le sucedió a un famoso actor que comenzó a convulsionar en medio de un programa de televisión que se transmitía en vivo.

Se trata del también modelo Henri Castelli que llevó un gran susto a sus compañeros y seguidores. El video llegó rápidamente a las redes sociales y se volvió viral ya que muestra la desesperación de quienes compartían el estudio junto a él.

¿Qué le pasó a Henri Castelli?

El hecho se registró en las primeras horas de este miércoles en el marco de una transmisión del reality show “Big Brother Brasil”. En las imágenes difundidas se muestra que varios competidores participaban de un juego mientras Henri Castelli estaba tirado en el suelo.

🚨URGENTE: Henri Castelli tem convulsão durante a Prova do Líder, no #BBB26. pic.twitter.com/qPpOO2B8qV — CHOQUEI (@choquei) January 14, 2026

La transmisión pudo captar los movimientos involuntarios del actor que fueron detectados por sus compañeros. Ante esta situación, la desesperación invadió a los competidores que comenzaron a gritar “está convulsionando” con el fin de alertar a la producción para que lo asistieran.

¿Cuál es el estado de salud de Henri Castelli?

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, los pedidos de ayuda por parte de los compañeros de Henri Castelli demandaron la rápida intervención de los productores del reality. En este sentido, el actor comenzó a ser asistido en el lugar del hecho.

Según trascendió, la producción del programa de televisión decidió retirar al actor de 47 años de la competencia para que pudiera ser atendido por los servicios de emergencia. Finalmente, se confirmó que Henri Castelli pudo ser estabilizado, recuperó el conocimiento y se encuentra bien de salud, aunque hasta el momento no se ha expresado públicamente.