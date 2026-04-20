ÚLTIMA HORA: Cancelan grabaciones tras el ataque de reconocida telenovela colombiana

Después de toda la conmoción que ocurrió en una reconocida producción colombiana, la cual dejó 2 fallecidos, se ha revelado que se tomó la decisión de cancelar las grabaciones. Actores y el resto de la producción decidieron guardar el luto y mostrar respeto a sus dos compañeros asesinados durante la jornada del pasado sábado 18 de abril.

También te puede interesar: Filtran VIDEO del momento exacto en el que hombre ATACA a producción de famosa telenovela

¿Qué pasó en la producción colombiana que provocó que se cancelarán las grabaciones?

La tarde de este 18 de abril de 2026, la producción de “Sin senos no hay paraíso” se encontraba en Santa Fe realizando un rodaje. Mientras se hacían algunas escenas, parte del equipo se encontraba afuera de las inmediaciones. Una de estas personas se encontraba fumando fuera del set, cuando su vida dio un giro de 360 grados al ser atacado directamente en el cuello por un hombre que portaba un arma punzocortante. Al ver esta agresión, dos personas más se acercaron para defender a su compañero. Este acto provocó que se generara una riña que dejó como saldo a dos personas muertas y otra gravemente herida.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor se acercó primero al lugar de grabación y posteriormente regresó para perpetrar el ataque contra el equipo técnico. Todo esto provocó el despliegue inmediato de un operativo policial que concluyó con la detención de 4 personas, por supuestamente estar ligadas a estos hechos.

¿Cómo ha reaccionado la industria del entretenimiento a la agresión dentro de la producción colombiana?

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) se ha pronunciado a través de un comunicado de prensa que denuncia la precariedad laboral que se tiene en el mundo del entretenimiento; asimismo, exige cambios visibles e inmediatos en la seguridad de las producciones.

De igual modo, la organización señala la preocupante “pérdida de humanidad” que se está viviendo dentro de la creación audiovisual, ya que muchas producciones se enfocan más en producir y en los intereses económicos que en el bienestar físico y emocional del equipo de trabajo.

Ningún proyecto, ninguna producción, ningún interés económico puede estar por encima de la vida humana