Gomita estrena su propio circo junto a su hermano luego de padecer GRAVE estado de salud: “Mi gran socio es Dios”

El pasado viernes 12 de junio Gomita se vistió de manteles largos para inaugurar uno de los proyectos más importantes de su carrera, uno con el que siempre soñó; el estreno de su propio circo. Para darlo a conocer realizó un evento de inauguración con el que sorprendió a todos los asistentes.

Gomita estrena su propio circo luego de un grave estado de salud

En la inauguración de su propio circo Gomita externo que hace tres meses salió de una cirugía, esta noticia cobró gran relevancia en el medio del espectáculo ya que la influencer pudo haber pérdido la vida, esto debido a que tuvo una obstrucción intestinal y una hernia de Petersesn ya que se sometió a un bypass gástrico. “Se enredó una tripa con otra, entonces no pasaba la comida, no pasaba nada”, fue parte de la declaración de Gomita, quién se mostró felíz por estar mejor en su estado de salud y cumplir su sueño de tener su propio circo; “Lo más maravilloso es que Dios me siga recompensando como ahorita en este momento”, fueron algunas de sus palabras.

Gomita hace pública su religión en medio del estreno de su circo

En la inauguración de su circo, la reconocida influencer expresó que es cristiana. “Es lo más importante para mi, tenerle temor a Dios, en decir una mentira, en comportarme de buena manera, en honrar a mi padre y a mi madre” fueron algunas de sus declaraciones que dió además de que dijo que también ha ido a terapia y al psiquiatra para enfrentar ciertas situaciones en su vida.

Kunno asiste como padrino en la inauguración del circo de Gomita

El reconocido influencer, Kunno mismo que se ha viralizado por tener una estrecha relación con Ángela Aguilar y Christian Nodal, fungió como padrino en la inauguración del circo de Gomita, mismo que dijo sentirse muy agradecido y honrado por asistir al evento en el cual “Lapizin”, hermano de gomita, junto a ella, sorprendieron con un show lleno de diversión con el que sacaron muchas risas al público.

Este estreno marca un nuevo inicio en la vida profesional de Gomita quién dijo “De trabajar en la calle a trabajar en mi propio circo” pues hizo público en redes sociales que jamás dudo de ella para lograr sus sueños además de que reiteró que su gran socio es Dios ya que él ha guiado sus pasos en los momentos más difíciles. Por otro lado, agradeció a cada uno de sus fans, quienes no dejan de apoyar cada uno de sus proyectos.