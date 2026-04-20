Filtran VIDEO del momento exacto en el que hombre ATACA a producción de famosa telenovela

Lamentablemente, durante la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se vivió un terrible ataque armado contra el equipo que trabaja en la grabación de la cuarta temporada de la telenovela, un hecho que sorprendió a todos, ya que fueron hechos inesperados que ocurrieron en cuestión de segundos.

Tras la terrible noticia, se ha dado a conocer el video donde se muestra el momento exacto donde el hombre ataca al equipo de la productora. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó en la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Fue en un reconocido portal de noticias en Colombia, en el que dan a conocer las imágenes del momento exacto en el que el hombre ataca a la producción. El video fue tomado por cámaras del Instituto Roosevelt en Bogotá, con el que se confirma que el atacante se lanzó contra los trabajadores sin cruzar ninguna conversación.

Tras el trabajo de las autoridades, se dio a conocer que el atacante fue José Cubillos García, un joven de 23 años, quien falleció en el lugar durante la riña causada por su ataque. Se le vio vestido de negro y portando un arma punzocortante en el video, quien atacó por el cuello a Nicolás Perdomo, quien lamentablemente falleció en el hospital.

Otra de las personas heridas por el ataque fue Henry Alberto Benavidez Cardenas, quien se destacaba por ser conductor del vehículo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Tras el incidente, las autoridades mencionaron que se detuvo a 4 personas (contemplando al hombre que atacó al crew), debido a los 3 muertos que se presenciaron; por el momento, solamente 2 están en libertad.

¿Qué han dicho las actrices al respecto?

Ante la terrible noticia ocurrida con el equipo de ‘Sin seno sí hay paraíso’ y el video de lo momento exacto, la actriz Carolina Gaitán, que interpreta al personaje de Catalina Marín, publicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales en el que recuerda a Nicolás, detallando su gran personalidad y la lamentable noticia de los hechos.

Por otra parte, la actriz Carmen Villalobos igualmente recordó a Nicolas por su actitud y la energía que añadía a su trabajo; también habló de que Henry era una clave importante en el equipo, ya que se encargaba de que todo saliera bien.