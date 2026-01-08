Muere reconocido cineasta a los 23 años: ¿de qué murió?

El 2026 comenzó con noticias muy triste para el ámbito del espectáculo internacional. La muerte de reconocidas figuras mantiene conmocionada a la sociedad y ahora se confirmó el deceso de una joven cineasta de tan solo 23 años de edad.

Se trata de Lai Yuqing, de origen chino, quien falleció el pasado viernes tras permanecer varios días internada en terapia intensiva. En las redes sociales despiden con dolor a la cineasta mientras se aguardan detalles sobre lo que le sucedió.

¿Cómo se confirmó la muerte de Lai Yuqing?

La triste noticia de la muerte de Lai Yuqing trascendió recién en las últimas horas pero fue confirmada el pasado viernes 2 de enero. La cineasta había sufrido un incidente en la vivienda a la que se había mudado en Camboya y que le había causado serias lesiones.

第30回釜山国際映画祭(Busan International Film Festival)で上映された"Whisperings of the Moon"(2025年)を手掛けた、映画監督のLai Yuqingさんが亡くなった(23歳)。ご冥福をお祈りいたします。(Variety) pic.twitter.com/VJUHq42gMP — cinepre (@cinepre) January 7, 2026

La joven realizadora estuvo varios días internada en la unidad de terapia intensiva pero, pese a los esfuerzos del personal de salud, su cuerpo no resistió las heridas padecidas. Su muerte ha enlutado al mundo del séptimo arte internacional, sobre todo porque se trataba de una figura emergente en el ambiente.

¿Qué fue lo que le ocurrió?

Más allá de que a la confirmación de la muerte de Lai Yuqing se añadió que la joven había sufrido un incidente en su vivienda, no han existido mayores precisiones sobre qué fue lo que fehacientemente le sucedió. Por lo tanto, hay mucha expectativa por la información que puedan brindar las autoridades que investigan el caso.

“Supe que esa misma noche había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Las circunstancias exactas de su muerte se encuentran actualmente bajo investigación. Es devastador comenzar el año con una noticia tan trágica”, remarcó el productor Chou Davy en redes sociales tras conocer el deceso de la cineasta china.