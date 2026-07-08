Muere famoso influencer a los 32 años ahogado; investigan las circunstancias

El mundo de las redes sociales y el fitness está de luto, esto tras confirmarse la muerte de Connor Murphy, influencer fitness y creador de contenido estadounidense, quien falleció a los 32 años luego de presuntamente haberse ahogado en un lago ubicado en un complejo residencial en la provincia de Samut Prakan, Tailandia. De acuerdo con el informe que compartieron las autoridades locales, el cuerpo fue localizado tras realizar una intensa búsqueda subacuática. De momento se reporta que el caso continúa bajo investigación para esclarecer qué ocurrió en los momentos previos a su muerte.

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¿Qué le pasó a Connor Murphy?

Los medios tailandeses han reportado que el incidente ocurrió el 7 de julio de 2026 en un exclusivo fraccionamiento ubicado en el distrito de Bang Phli. Los encargados del rescate fueron el equipo conocido como Poh Teck Tung. Ellos llevaron a cabo la búsqueda y rescataron el cuerpo aproximadamente 30 minutos después de iniciar las labores. Se sabe que después sus restos fueron trasladados para realizar una autopsia y determinar con precisión la causa de su fallecimiento.

¿Qué ocurrió antes del presunto ahogamiento?

Las autoridades creen que Connor Murphy regresó en taxi al complejo donde residía. Uno de los guardias declaró que el conductor del vehículo decidió no cobrarle el viaje al notar que el influencer presentaba un comportamiento que consideró inusual. El mismo testigo declaró que el influencer intentó subir a otro vehículo y volvió a ser rechazado. Presuntamente, tiempo después comenzó a gritar, lo que motivó que vecinos solicitaran la presencia de la policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar, vieron al influencer correr hacia el lago del complejo, se lanzó al agua y permaneció nadando hasta que aparentemente perdió fuerzas y desapareció bajo la superficie. Es por este motivo que la investigación sigue abierta.