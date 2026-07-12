Estos son los 6 tonos ‘nude’ de esmalte que debes aplicar para una manicura saludable

Los tonos ‘nude’ de esmalte siempre son una gran alternativa para usar, en especial si buscamos un estilo que sea muy discreto o para aplicar en una manicura saludable, colores que nos ayudarán notablemente a lograrlo.

Es así que te detallaremos cuáles son las tonalidades que debes usar en tu siguiente manicura, que se encargarán de embellecer tus manos con un aspecto natural.

¿Cuál es el color de uñas más natural?

Aunque no lo parezca, en realidad hay muchos tonos ‘nude’ de esmalte, alternativas que te pueden ayudar a lograr una manicura saludable, pero para ello debemos conocer las mejores opciones para usar. Considera aplicar las siguientes opciones:

Milky pink o rosa lechoso: Un color transparente que unifica el tono de tu uña, aportando un aspecto sano y fresco.

Nude rosado: Ideal para quienes tienen una piel con subtono frío, da un aspecto más femenino y aterciopelado.

Beige neutro: Ideal para usar en bases para un francés; igualmente, el color liso le dará un aspecto saludable.

Nude melocotón: Esta opción se recomienda para pieles cálidas, ya que ilumina y resalta el color de tu piel.

Moca suave: Un marrón muy tenue que se encargará de estilizar las manos, ideal para pieles medias y oscuras.

Acabado nude cromado o glaseado: Un rosa muy tenue al que se le agrega el efecto glazed para darle un aspecto brillante y sano.

¿Cómo lucir una manicura saludable?

Recuerda que para tener una manicura saludable, podemos darle ciertos cuidados, con la finalidad de que nuestra mano luzca joven y fresca; entre ellos se destaca la aplicación de barnices con tratamiento para su fortalecimiento, el retiro de cutícula y el limado para prevenir que se presente algún tipo de quiebre.

Con los tips anteriores y aplicar algunos de los tonos ‘nude’ de esmalte, te ayudará a lucir unas manos espectaculares, obteniendo un aspecto pulido, además de un look discreto. Selecciona tu favorito y pídelo en tu siguiente visita al salón de uñas.