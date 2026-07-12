Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 comparte su mejor receta para una ensalada de toronja práctica y saludable

La Chef Zahie Téllez es una gran apasionada de la cocina, por eso es que además de que ayuda a los participantes a alcanzar la perfección en sus recetas, también le gusta compartir sus conocimientos con el enorme fandom que ha construido en las redes sociales. Y para consentir a sus seguidores, la jueza de MasterChef 24/7 reveló su mejor receta de ensalada de toronja, con una versión que conquista a todos los paladares y que se puede preparar muy rápido con pocos ingredientes que se consiguen fácilmente.

La ensalda de toronja y aguacate es una de las recetas más fáciles de la Chef Zahie Téllez|ESPECIAL

Ingredientes para la ensalada de toronja de la Chef Zahie Téllez

1 cucharada de crema de almendra

1 cucharada de vinagre de arroz

3 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta y sal al gusto

1/2 lechugra troceada

1 toronja pelada y en gajos

1/2 cucharada de chile verde sin semilla y en rodajas

2 cucharadas de albahaca

30 gramos de almendras fileteadas

1 aguacate picado en cubos

Paso a paso de la ensalada de toronja al estilo de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7

Incorporar la crema de almendra, el vinagre de arroz y el aceite de oliva en un bowl grande.

Batir hasta que se cree un aderezo homogéneo y condimentar al gusto.

Agregar la lechuga (previamente desinfectada y cortada en trozos medianos), los gajos de toronja, el chile verde, las hojitas de albahaca y el aguacate en cubos. Mezclar con cuidado y procurando no romper ninguno de los ingredientes.

Poner encima las almendras fileteadas.

Servir y disfrutar. Se puede usar como guarnición junto a la proteína del día como pollo asado o filetes de pescado. También queda perfecto con tostadas para que sea un snack completo y muy sencillo de hacer para una dieta balanceada.

Con estas sencillas recetas, la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 demuestra que se puede comer sano sin que eso signifique tener que pasar horas en la cocina. Por lo que es una gran opción para las personas que no tienen mucho tiempo libre, pero que disfrutan cuidar su alimentación y son fanáticos de probar nuevas combinaciones que quedan exquisitas.