Qué estudia Valentina, la hija de Andrea Noli que la acompañó en la final de MasterChef Celebrity Generaciones 2025

En la gran final de MasterChef Celebrity Generaciones 2025, Andrea Noli fue acompañada por una de las personas más importantes de su vida: Valentina, su hija. La finalista de la “Generación Casete” incluso dijo que ella era su amuleto de la suerte y viajó desde España para apoyarla.

A continuación te contamos más sobre Valentina, quien a sus casi 19 años es idéntica a su madre.

¿A qué se dedica Valentina, hija de Andrea Noli?

Hija de Andrea Noli agradece a Elizabeth Álvarez por ser parteaguas para convivir con su papá Jorge Salinas [VIDEO] En exclusiva, Valentina Noli, hija de Andrea Noli, habló por primera vez sobre la relación que tiene actualmente con su papá, Jorge Salinas.

Valentina es una estudiante universitaria y actualmente vive en España porque allá se está preparando en la carrera de Relaciones Internacionales. Lleva una vida alejada de los reflectores pues, aunque con cierta frecuencia aparece en las redes sociales de su mamá, mantiene privada su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Valentina Noli no descarta en algún momento probar suerte en la actuación. “Esa puerta jamás va a estar cerrada hasta que me quite la espinita, porque la sigo teniendo”, dijo para las cámaras de Ventaneando este fin de semana.

En cada una de sus apariciones públicas, la joven ha externado lo orgullosa que se siente de Andrea Noli. “Verla llegar tan lejos y verla aprender tantas cosas nuevas y cosas que no había visto que podía hacer, o me había dado cuenta o me había mencionado, es impresionante”, dijo durante la final de MasterChef Celebrity Generaciones 2025.

Valentina nació en septiembre de 2006, a partir de una relación entre Andrea Noli y Jorge Salinas. Fue a partir de 2022 que la joven empezó a construir un vínculo con su padre biológico, luego de que el actor la reconociera como su hija. Ella ha definido la relación como “muy fructífera” y dice que están construyendo algo muy bonito.