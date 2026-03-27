¿Qué fue de Mario Girón después de ganar La Academia 2024?

Fue un 6 de octubre del año 2024 cuando finalizó la edición 14 de La Academia de TV Azteca, donde Mario Girón de tan solo 18 años, ganó el reality show. Desde ese entonces, Mario no ha dejado de trabajar en la industria musical y sigue abriéndose camino para colaborar con grandes artistas.

Mario Girón fue el telonero de Yuridia en la Plaza de Toros México

Fue hace casi un año en que Yuridia (también exalumna de La Academia), anunció su presentación en la gran Plaza de Toros México y convocó a varios artistas por medio de redes sociales para que abrieran su concierto. Los usuarios de Internet, empezaron a comentar varios nombres en la publicación de Yuridia, entre ellos, Fátima Campo, Majo Aguilar y también Mario Girón, quien fue el seleccionado por la intérprete de “Sin Llorar” para ser su telonero.

Mario Girón lo hizo increíble a pesar de que fue seleccionado a tan solo unos días del concierto, cantó grandes covers de pop y regional mexicano, el público sin dudarlo, lo apoyó.

Mario Girón: Sus presentaciones y grandes colaboraciones

Mario Girón no ha dejado de trabajar y buscar más oportunidades después de su gran éxito en La Academia 2024, donde se coronó como el ganador con la canción “El triste” de José José. Mario estuvo junto a Mar Lara en el programa de YouTube “Songbook”, donde cantaron “Solo el amor lástima así” y “A medias de la noche”.

Por otra parte, Mar y Mario trabajaron juntos con el “Destinos Tour”, presentándose en varias partes de la República Mexicana donde tuvieron bastante éxito. Otro de los grandes logros de Girón fue en le presentación de la Sonora Santanera en su 70 aniversario, Mario Girón fue uno de los invitados especiales.

El pasado 25 de marzo, el exacadémico fue el telonero de José María Napoleón y Mocedades en uno de los recintos más importantes de México, el Auditorio Nacional y no solo eso, sino que cantó junto con Napoleón el icónico tema “Vive”.