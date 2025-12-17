Dorismar reaparece con preocupante imagen que alerta a sus fans tras cirugías estéticas fallidas

La figura del espectáculo Dorismar, conocida por su trayectoria como actriz, modelo y conductora, aprovechó sus redes sociales para informar cómo se encuentra físicamente luego de someterse a una cirugía para corregir la mala praxis que atravesó hace unos años.

Según reportes, en 2023 la conductora decidió someterse a un retoque en la nariz como parte de una colaboración con una clínica especializada, de la cual era imagen; el procedimiento que consistía en una rinoplastia para corregir una leve asimetría en el tabique estuvo a cargo del cirujano José Achar, pero lamentablemente los resultados no fueron los esperados y terminó generando daños en la estructura nasal, lo que después desencadenó varias intervenciones que tampoco resolvieron la situación de manera satisfactoria.

Complicaciones y secuelas

De acuerdo con la información difundida, señala que en uno de los procedimientos posteriores se colocó un implante sin consentimiento claro, situación que habría originado rechazo del cuerpo, infecciones y colapso del tabique, con efectos visibles e inflamación pronunciada.

Recuperación de Dorismar tras haber atravesado una mala cirugía

En respuesta a lo ocurrido en 2023, Dorismar acudió a otro especialista en Bogotá, Colombia, donde aseguró estar en proceso de una nueva intervención reconstructiva, cuyos primeros resultados, según compartió ella misma, son alentadores y forman parte de su recuperación continua.

En las imágenes que compartió en sus redes personales se le ve con una férula nasal y signos del proceso postoperatorio, lo que ha provocado preocupación entre sus seguidores. Algunas publicaciones describen el cambio en su imagen como desfiguración.

A través de IG la actriz argentina reveló que se encuentra en recuperación tras una mala cirugía realizada hace unos años.|Instagram dorismartv

¿Quién es Dorismar y dónde ha destacado?

Dorismar, cuyo nombre real es Dora Noemí Kerchen, es una actriz, modelo y conductora argentina que alcanzó gran popularidad en México a inicios de los años 2000. Su salto a la fama se dio principalmente gracias a la televisión abierta, donde se consolidó como una de las figuras más comentadas de la barra nocturna.

Uno de sus mayores éxitos fue su participación en espacios de entretenimiento, donde su imagen y carisma la convirtieron en un ícono mediático. Además, posó para reconocidas revistas y fue considerada durante años como uno de los rostros más populares del espectáculo latino.