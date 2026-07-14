Latin Lover PREOCUPA a fans después de publicar imagen antes de entrar a quirófano, ¿Qué le pasó al exluchador?

Este martes, Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido con su nombre de pila dentro de la lucha libre: Latin Lover, compartió una fotografía que ha llamado la atención de sus miles de seguidores, pues el exluchador se ha mostrado hospitalizado, desatando todo tipo de reacciones.

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De manera inesperada, antes del mediodía, el también actor y modelo mexicano de 58 años posteó una foto en donde únicamente se logra apreciar cómo ya lo han comenzado a preparar para algún procedimiento médico, dejando en misterio su estado de salud.

¿Qué le pasó a Latin Lover y por qué fue hospitalizado?

Si bien, el regiomontano no compartió más detalles sobre los motivos de su paso por el quirófano, se ha especulado sobre un procedimiento que podría ser riesgoso, pues es sabido que dentro de la medicina y salud no hay “riesgo cero” a la hora de una cirugía, por lo que el mismo Latín Lover comentó lo siguiente en la misma publicación:

Una raya más al 🐯. Deséame suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien por favor 🙏🏻. Entramos al quirófano a las 12 del mediodía! Nos vemos pronto si Dios quiere 🙌🏼💫. Los quiero ❤️.

Amigos de Latin Lover se unen a su delicado momento

En seguida dicha publicación en redes logró reunir miles de comentarios de fans y sobre todo de diversas celebridades, mismas que se unieron al exluchador, donde comentaron lo siguiente:



“Que todo salga bien querido Latín!!! 🙌” - Sebastián Rulli

- “Todo saldrá bien, profe Latín. Un abrazo” 👊🏾🙏🏾 - Iztaparrasta

- “Que todo salga bien amigo. Te mando un abrazo 🙌” - Adrián Uribe

- “Espero que todo haya salido bien mi querido Latin.. bendiciones y pronta recuperación🙏🙌❤️‍🩹” - Ivonne Montero

¿A qué se dedica Latin Lover en la actualidad?

En los últimos años, Latin Lover se había desempeñado como director de talento de lucha libre, además de supervisar luchadores, mantenido su figura vigente en el medio, además de ser conductor de televisión y un podcast.