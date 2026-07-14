7 ideas para una graduación de primaria inspirada en Super Mario Bros, sin gastar mucho

Llegó el fin de ciclo escolar y, para muchísimos estudiantes, es el momento de iniciar una nueva etapa completamente distinta en su vida académica. Si tienes un hijo o sobrino que es fan de Mario, Luigi, Peach y compañía, a continuación te compartimos algunas ideas perfectas para una graduación de primaria de Super Mario Bros. Lo mejor es que puedes personalizarlas y realmente no requieren que gastes mucho para hacerlas realidad; lo que necesitas es creatividad y paciencia.

7 ideas para una graduación de primaria de Super Mario Bros

1. Stickers de Mario graduado

Mediante la plataforma Pinterest es posible encontrar diversos stickers de personajes de Super Mario Bros con su birrete como si estuvieran graduándose. Puedes imprimirlos para que formen parte de la decoración o de manualidades más grandes, pues estas imágenes contribuyen a la temática de graduación de primaria.

2. Letrero de graduación

Puedes imprimir esta imagen para que forme parte de una manualidad o replicar la idea de usar la emblemática tipografía de Super Mario Bros en un letrero de felicitación para tu hijo o sobrino que celebra su graduación de la primaria.

3. Birrete

Esta es una idea de decoración para el birrete de graduación, haciendo uso de stickers, recortes e incluso dibujos hechos por ti misma. Son adornos que puedes añadir a un birrete que compres o incluso existen tutoriales para armar el tuyo con papel o cartón.

4. Cajitas sorpresa para una graduación de primaria de Super Mario Bros

Sitios web como éste, que se compartió por Pinterest, tienen diferentes plantillas para imprimir y recortar con el fin de crear cajitas sorpresa para una fiesta infantil. Estas cajitas son muy atractivas y sirven para repartir dulces a los invitados.

5. Cake topper

Si en la fiesta que estás organizando habrá pastel, te puede servir esta idea para un cake topper decorativo con temática de Super Mario Bros. Puedes imprimir distintas imágenes, que superpuestas crean la figura decorativa; también hay plataformas en línea donde encuentras el tipo de fuente emblemática del videojuego.

6. Centro de mesa

Otra pieza decorativa que puede realzar completamente tu fiesta de graduación de primaria de Super Mario Bros, es un centro de mesa. Aquí tienes un tutorial que emplea materiales fáciles de conseguir y que no requiere demasiada experiencia en manualidades.

7. Invitación

Terminamos el listado con una plantilla que puedes encontrar para editar con los detalles de tu propia fiesta, ya sea para la graduación o si deseas reutilizarla para un cumpleaños.