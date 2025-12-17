Qué le pasó a Martha Higareda y por qué estuvo a punto de morir hace algunas semanas

Martha Higareda por fin cumplió dos de sus mayores anhelos: casarse y ser mamá . Estos momentos le trajeron gran felicidad, pero también formaron parte de un año repleto de difíciles pruebas que tuvo que superar, como el hecho de que una de sus bebés presentara problemas de salud o que incluso ella misma tuviera que luchar por su vida tras una complicación del embarazo.

Esto ya que poco después del parto, la actriz presentó una serie de complicaciones médicas que la llevaron al hospital, donde recibió el diagnóstico de que su presión estaba en niveles exagerados y debían normalizarla para que las cosas no se agravaran. Así lo compartió en un impresionante testimonio en el que detalló por qué estuvo en riesgo de morir y cómo pudo salvarse.

"Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó a la sala de emergencias porque mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia", escribió en un post de Instagram.

Martha Higareda relató las complicaciones de salud que tuvo tras su embarazo|Instagram. @marthahigareda

Qué es la preeclampsia, la condición por la que Martha Higareda casi muere tras su embarazo

La preeclampsia es la hipertensión arterial y según la definición de World Hearth Organization, usualmente se presenta después de la semana 20 de embarazo. Es un peligro latente tanto para la madre como para el feto, por lo que es crucial que se revisen los niveles en cada visita al médico, ya que puede agravarse a la eclampsia, afección que causa convulsiones y en los peores casos es mortal.

Los factores de riesgo incluyen embarazos primerizos, embarazos múltiples y antecedentes familiares. De los cuales, Martha Higareda tenía dos características que la volvieron vulnerable, pues fue hasta los 42 años que decidió convertirse en madre y dio a luz a gemelas.

Martha Higareda pudo morir por una complicación del embarazo y su esposo fue clave para salvarla|Instagram. @marthahigareda

Por lo que tal como explicó en su mensaje de agradecimiento por la vida, la artista mexicana pudo haber muerto si Lewis Howes, su esposo, no hubiera actuado a tiempo o si en el hospital no hubieran logrado normalizar su presión. "Estuve entre la vida y la muerte. Sé que Dios y el rosario me salvaron. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí", relató.

La aterradora experiencia de Martha Higareda antes de su parto

Por si fuera poco, Martha Higareda también se enfrentó a un suceso paranormal que la inundó de miedo en la recta final de su embarazo y hasta la obligó a llamar a un sacerdote para solucionar las cosas. De acuerdo con lo que compartió en el canal "De todo un mucho", comenzó a notar presencias extrañas en su casa y le dieron dolores en el vientre que no parecían tener explicación.

Lo más extraño de todo fue que esto pasó justo al mismo tiempo que grabó un episodio de su podcast con Yordi Rosado en el que hablaron de tener sueños con personas que ya fallecieron. Y aunque la charla parecía normal, conforme pasó el tiempo, la protagonista de "No manches, Frida" se sintió mal y pidió parar todo porque le dio miedo .

Martha Higareda reconoció sentirse agradecida por la nueva oportunidad que tuvo tras sus problemas de salud|Instagram. @marthahigareda

Unas semanas después de este inquietante suceso fue cuando nacieron sus gemelas con Lewis Howes. Actualmente, Martha Higareda parece estar recuperada casi por completo tras estar a punto de morir y disfrutando de su maternidad al máximo, así como de esta "nueva oportunidad" que le llegó.