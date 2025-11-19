Nacen las gemelas de Martha Higareda: así se verían de adolescentes las hijas de la actriz mexicana, según la IA

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes , le dieron la bienvenida a sus bebés gemelas y compartieron un emotivo video para mostrar sus pequeñas manos. Esto provocó emoción entre los fans de la actriz, quienes ahora esperan ver cómo van creciendo las pequeñas.

Sin embargo, nos quisimos adelantar y, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), generamos una idea de cómo lucirían las hijas de la pareja, especialmente cuando lleguen a la adolescencia.

Así se verían las hijas de Martha Higareda cuando sean adolescentes

Las herramientas de Grok AI, de Elon Musk, así como ChatGPT, tomaron en cuenta las características principales del rostro de Higareda y Howes. Los resultados, aunque distintos entre sí, son sorprendentes.

(ESPECIAL/TVAZTECA) La inteligencia artificial imaginó cómo se verían las hijas de Martha Higareda cuando sean grandes.

La versión de Grok muestra a un par de jóvenes de 16 años en un parque, con los ojos característicos del esposo de Martha Higareda, pero con rasgos de la actriz de “No manches Frida”, como los labios, la nariz y las cejas.

ChatGPT, por otro lado, generó una versión en la que las hijas tienen facciones más parecidas a la famosa, destacando los ojos oscuros y el cabello castaño.

¿Quién es el esposo de Martha Higareda?

Lewis Howes es el esposo de Martha Higareda. Ambos contrajeron matrimonio este mismo año en Playa del Carmen y anunciaron su embarazo meses después. Él es un reconocido empresario con pasado deportivo, pues jugó futbol americano profesional, pero su verdadera pasión fueron los negocios, donde logró construir una fortuna a pesar de haber atravesado una etapa de crisis.

¿Cómo se conocieron Martha Higareda y Lewis Howes?

La historia de amor entre Martha Higareda y Lewis Howes inició en 2021, cuando confirmaron públicamente que estaban saliendo luego de coincidir en un evento en Los Ángeles, según contó Higareda en una charla con Yordi Rosado para su pódcast.

Aunque se rumoraba que ella había sido la tercera en discordia en la relación del empresario con su entonces novia, Yanet García, lo cierto es que ellos terminaron antes de que comenzara este nuevo romance.

¿Quién es Martha Higareda?

Martha Higareda es una actriz y productora mexicana conocida por sus papeles humorísticos y dramáticos en series y películas. Ha protagonizado “Amar te duele”, “Altered Carbon”, “No manches Frida” y “Fuga de reinas”.