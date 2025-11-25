Martha Higareda revela el escalofriante momento paranormal que vivió durante su embarazo

Martha Higareda ya es conocida por sus aventuras e historias increíbles y, para no perder la costumbre, recientmente sorprendió a sus seguidores al revelar que, durante su embarazo, vivió un episodio tan extraño y perturbador que la llevó a pedir que bendijeran su casa. La actriz, quien recientemente dio la bienvenida a sus gemelas, contó que un día, mientras grababa su podcast De Todo Un Mucho, la situación se volvió un tanto paranormal y que incluso los aparatos electrónicos dejaron de funcionar.

Martha Higareda vivió un inquietante momento paranormal durante su embarazo

Martha no dudó en tranquilizar a sus fans resaltando y asegurando que a pesar del episodio fantasmal que vivió, ella y sus bebés están bien. Obviamente este momento paranormal volvió a encender la conversación sobre las experiencias inexplicables que ha narrado en distintas ocasiones.

El episodio que lo cambió todo: fallas eléctricas y moscas panteoneras

Según relató, el podcast avanzaba con normalidad mientras ella y Yordi Rosado hablaban sobre sueños que han tenido con personas fallecidas. Pero, de pronto, el ambiente cambio cuando Martha empezó a sentirse muy incómoda y “alterada”, al mismo tiempo que sus gemelas también reaccionaban inquietas.

Y ahí comenzó lo raro, los aparatos del set empezaron a fallar sin explicación. La grabación se detuvo abruptamente. Y, lo más inquietante de todo, fue que la casa se llenó de moscas panteoneras, algo que ella interpretó como una señal bastante perturbadora.

Yordi confirmó que él también sintió miedo y dudó en publicar el episodio, pero finalmente decidió compartirlo con su audiencia para conocer sus interpretaciones.

“Necesito que bendigan este lugar”: el pedido que hizo Martha

La actriz confesó que el ambiente se volvió tan pesado que su primer impulso fue pedir ayuda espiritual de alguien que pudiera bendecir el lugar. Cabe destacar que la forma en la que narró los eventos llamó la atención. Martha siempre ha sido abierta al hablar de temas espirituales, pero esta vez su vulnerabilidad se sintió distinta, especialmente porque estaba embarazada y preocupada por la energía que pudiera afectar a sus bebés.

¿Crees que realmente se enfrentó a algo paranormal?

También te puede interesar: DE LUTO: Richard Branson, multimillonario fundador de Virgin Atlantic, SUFRE PÉRDIDA IRREPARABLE