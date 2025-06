Esto opina María Antonieta de las Nieves, ‘Chilindrina’, de la nueva serie de Chespirito

La nueva serie de Chespirito, misma que retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños y cómo mezcló su apartado personal con el mundo laboral, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, en medio de esta situación, fue María Antonieta de las Nieves, actriz que le dio vida a la Chilindrina, quien dejó entrever su postura respecto a este proyecto para la plataforma de streaming.

Para nadie es un secreto que la Chilindrina llegó a consolidarse como uno de los personajes favoritos en la historia del Chavo del 8, programa de Chespirito. Sin embargo, también es una realidad que la relación entre María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños se tergiversó luego de que esta pudiera quedarse con los derechos de su personaje años después.

¿La Chilindrina está a favor de la nueva serie de Chespirito?

Hace algunos meses, la Chilindrina le concedió una entrevista al portal Milenio durante el evento “Top 100 Mujeres Líderes Destacadas”. Se pensaba que María Antonieta de las Nieves estaría en contra de la nueva serie de Chespirito luego del altercado que vivió cuando Roberto Gómez Bolaños estaba en vida; sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad.

Y es que a María Antonieta de las Nieves no solo le pareció grandiosa la idea de recrear parte de la historia de Chespirito en una serie biográfica, sino que también le concedió la bendición a todos los personajes: “Me pareció maravillosa, muy bonito y bien hecho, a ustedes les va a encantar. Me gusta Paola, es un encanto de niña, la voz me la tiene calcada, cosa tan difícil”, explicó.

¿Quién es Paola Montes, quien caracteriza a María Antonieta de las Nieves?

La Chilindrina será interpretada por Paola Montes, una actriz mexicana de 28 años de edad que cuenta con experiencia en el teatro musical y que estudió en la Universidad Anáhuac México Campus Norte. Se sabe que Paola no solo recibió luz verde de parte de María Antonieta de las Nieves, sino que también le dio un par de consejos para interpretar mejor a su personaje.