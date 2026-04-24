3 errores que bloquean tu energía en casa

Tu hogar es un lugar en el que puedes refugiar tu energía y tu cuerpo, este ecosistema influye directamente en tu vida, tu estado de ánimo, tu salud y tu productividad, según el Feng Shui.

Esta filosofía espiritual también dicta que cuando te sientes inexplicablemente cansado, es posible que el entorno que te rodea esté aportando para estancarte en diferentes aspectos de tu vida, por lo que necesitas prestar atención a la armonía doméstica.

Lejos de lo que algunas personas podrían pensar, no es necesaria una gran remodelación para cambiar el glujo del chí, sino solo la observación y modificación de ciertos hpabitos cotidianos. El objetivo es transformar tu casa en una fuente de paz mental y vitalidad.

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Los 3 errores que bloquean la energía en tu casa

Acumular objetos rotos o sin uso

Conservar cosas que ya no funcionan, como relojes parados, ropa que no te queda o vajilla astillada, son un mensaje de carencia y estancamiento que se instala en el subconsciente.

En el lenguaje de la energía, lo roto representa interrupción. Es mejor que te deshagas de aquello que no sirve y comiences a dar espacio a lo nuevo. La ligereza física se traduce en claridad mental inmediata.

Tener objetos rotos en tu casa arruina el flujo de energía|Pexels: Irina Novikova

Ignorar el desorden debajo de la cama o detrás de las puertas

El flujo de energía debe ser constante, al igual que una corriente de agua. Para ello, es necesario no tener cajas acumulados bajo la cama, esto podría hacer que tu descanso se vea afectado por una energía pesada y atrapada.

De igual manera, las puertas que no se abren por completo pueden bloquear la entrada de oportunidades y de vitalidad en las habitaciones.

El desorden no permite que la energía dentro de tu hogar fluya correctamente|Pexels: Ron Lach

Falta de luz natural y aire viciado

Una casa cerrada y oscura es un escenario perfecto para la acumulación de energía densa. No abrir las ventanas todos los días no deja que el aire se renueve y la energía positiva entre. Además, la luz del sol es la purificadora natural más potente y brinda dinamismo a tu hogar.