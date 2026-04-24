7 cortes que funcionan mejor en clima cálido

Los cortes de cabello pueden adaptarse a nuestro estilo y ritmo de vida, especialmente cuando las temperaturas empiezan a subir y nuestra rutina diaria se ve transformada, al igual que las necesidades de nuestra melena.

No es solo una cuestión de estética, sino también de hacer la vida más práctica. Y es que el cabello, cuando es muy largo o demasiado denso, tiende a convertirse en una carga pesada que retiene calor y humedad, especialmente en el rostro y el cuello.

Por ello, es importante elegir el estilo adecuado como parte de una estrategia de vida para mantenernos frescas. La clave de un buen corte de cabello está en la funcionalidad de su movimiento y en su ligereza.

Noticias Ciudad Juárez del 24 de abril 2026

Los 7 cortes que funcionan mejor en climas cálidos

Buzz cut

Es la opción radical y definitiva contra el calor; el cabello se lleva casi al ras y se elimina cualquier retención térmica. Este estilo resalta por completo las facciones.

Buzz cut|Pinterest

Pixie desfilado

Un clásico que nunca falla: al mantener los laterales y la nuca cortos, la piel respirará mejor. Además, tiene un aire de movimiento y juventud.

Corte pixie desfilado|Pinterest

Bob italiano

Es diferente al bob tradicional, ya que lleva las puntas más romas y con una longitud que roza la mandíbula Ideal para un estilo elegante y sofisticado.

Bob italiano|Pinterest

Shag corto con flequillo de cortina

Si tu cabello es ondulado, este es el corte perfecto para ti, las capas le quitarán peso y tus ondas naturales cobrarán vida. Un estilo fresco y desenfadado.

Shag corto con flequillo|Pinterest

Micro bob

Es un corte que termina justo por debajo de las orejas, es un estilo contundente que deja el cuello libre y aporta frescura al instante.

Corte micro bob|Pinterest

Long layers

Si no quieres deshacerte de tu melena larga, la solución está en las capas invisibles o muy marcadas, quitarás volumen y te sentirás más liviana.

Long layers|Pinterest

Mullet moderno

Este estilo regresa con fuerza, gracias a su versatilidad. Es corto en la parte superior y los lados con longitud por detrás, para un equilibrio bastante interesante.

