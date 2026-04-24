7 cortes que funcionan mejor en clima cálido
Conoce cuáles son los 7 cortes de cabello que sí funcionan en clima cálido y cómo debes adaptarlos a tu tipo de rostro, de acuerdo con los expertos
Los cortes de cabello pueden adaptarse a nuestro estilo y ritmo de vida, especialmente cuando las temperaturas empiezan a subir y nuestra rutina diaria se ve transformada, al igual que las necesidades de nuestra melena.
No es solo una cuestión de estética, sino también de hacer la vida más práctica. Y es que el cabello, cuando es muy largo o demasiado denso, tiende a convertirse en una carga pesada que retiene calor y humedad, especialmente en el rostro y el cuello.
Por ello, es importante elegir el estilo adecuado como parte de una estrategia de vida para mantenernos frescas. La clave de un buen corte de cabello está en la funcionalidad de su movimiento y en su ligereza.
Noticias Ciudad Juárez del 24 de abril 2026
Los 7 cortes que funcionan mejor en climas cálidos
- Buzz cut
Es la opción radical y definitiva contra el calor; el cabello se lleva casi al ras y se elimina cualquier retención térmica. Este estilo resalta por completo las facciones.
- Pixie desfilado
Un clásico que nunca falla: al mantener los laterales y la nuca cortos, la piel respirará mejor. Además, tiene un aire de movimiento y juventud.
- Bob italiano
Es diferente al bob tradicional, ya que lleva las puntas más romas y con una longitud que roza la mandíbula Ideal para un estilo elegante y sofisticado.
- Shag corto con flequillo de cortina
Si tu cabello es ondulado, este es el corte perfecto para ti, las capas le quitarán peso y tus ondas naturales cobrarán vida. Un estilo fresco y desenfadado.
- Micro bob
Es un corte que termina justo por debajo de las orejas, es un estilo contundente que deja el cuello libre y aporta frescura al instante.
- Long layers
Si no quieres deshacerte de tu melena larga, la solución está en las capas invisibles o muy marcadas, quitarás volumen y te sentirás más liviana.
- Mullet moderno
Este estilo regresa con fuerza, gracias a su versatilidad. Es corto en la parte superior y los lados con longitud por detrás, para un equilibrio bastante interesante.