Majo Aguilar manda contundente mensaje en medio de polémica con Ángela y Nodal

Mientras los escándalos se desatan del lado de la familia de Pepe, Majo Aguilar se dedica a su carrera y de nueva cuenta manda un mensaje directo que muchos interpretan como diferenciación de Ángela. Sus redes sociales no escondieron nada y así se consolidó como una de las voces más escuchadas y entendidas del regional mexicano femenino.

¿Qué dijo Majo Aguilar alrededor del escándalo de Ángela y Nodal?

Fiel al estilo de Majo Aguilar, dedica su contenido en redes sociales (sobre todo) a compartir lo que hace con su carrera musical. Aunque hoy vive en relación con otro personaje de la música, compartió su incursión en el mundo de la banda. Estrenó un tema llamado A Través del Vaso, lo que la consolida como una de las voces más importantes del género del regional.

La joven de 31 años ha mezclado el mariachi y ranchero que es la especialidad de su familia, pero también combinó ya géneros como el corrido tumbado que le han traído muchas críticas positivas. Y ahora, se lanzó directo a otro de los géneros más queridos por muchos, que es el de la banda. Con esto, sigue encaminándose como una de las artistas más importantes en el ámbito nacional.

Ante eso, las redes sociales recuperaron el discurso crítico de su “contraparte” que vive en escándalos amorosos con su esposo. El espacio digital de cierta forma las ha enemistado, argumentando que han hecho carreras distintas y hoy en general, existe un apoyo masivo para Majo Aguilar. La nacida en Ciudad de México ha procurado la variedad en su contenido musical, alejándose de los escándalos de su tío y sus primos.

¿Majo Aguilar y Ángela Aguilar están peleadas?

Aunque no existe alguna declaración formal (de ninguna parte) de que estén completamente enemistadas, como las redes sociales a veces lo apuntan, Majo Aguilar declaró que en estos momentos existe un distanciamiento. La hija de Antonio Aguilar Jr indicó que no conviven tanto como cuando eran niñas, esto por los compromisos profesionales. Sin embargo, dice que existe cariño y respeto por la esposa de Christian Nodal.