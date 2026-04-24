Haz este ritual para atraer dinero en el próximo eclipse solar anular de 2026

Los rituales realmente se están volviendo tradiciones que muchas personas practican en búsqueda de bendiciones, buena fortuna o atracción de cosas positivas. Aunque suelen combinarse conceptos y pensamientos, la gente espera el aprovechamiento del eclipse solar anular que se presentará este año. Esta es la propuesta para que atraigas dinero con uno de estos procedimientos ritualistas.

Ventaneando | Programa completo 24 de abril de 2026

¿Cómo se hace el ritual para atraer dinero en el eclipse solar anular?

En el ámbito esotérico-energético muchos están a la espera del eclipse a suceder este mismo año. Y es que en estos pensamientos se indica que aquellos días donde hay manifestaciones astronómicas, las energías tienen una carga fuerte y especial que puede atraer cosas positivas a través de los rituales. Por ello se invita a hacer el procedimiento de las monedas y el agua.

Aunque las personas recomiendan una amplia variedad de ritos para atraer dinero o abundancia en diferentes aspectos de la vida, este es uno sencillo que requiere solamente de un vaso con agua y unas cuantas monedas. Y este se lleva a cabo de la siguiente manera, solamente trata de seguir las instrucciones al pie de la letra.

Primero coloca las monedas dentro del vaso con agua y después busca una ventana donde colocarla mientras ocurre el eclipse. El agua representa el flujo y las monedas la estabilidad, lo cual se transmitirá al momento de que - tras la finalización del evento astronómico - tiires el agua en una planta o en la tierra… manifestando crecimiento de manera orgánica.

¿El eclipse solar anular será visible en México?

Este acontecimiento, también conocido como eclipse del anillo de fuego, aparecerá en el cielo el próximo 12 de agosto y en su punto máximo la sombra lunar protegerá la superficie solar durante un periodo de 2 minutos y 18 segundos. Sin embargo, la mala noticia es que en México no podrá verse.

Los países donde la experiencia se verá al 100% son España, Groenlandia, Islandia, Rusia y una pequeña parte de Portugal. Pero el siguiente eclipse solar anular sí alcanzará a verse en ciertos sitios de México, pero este llegará hasta el 26 de enero de 2028. Por ello, se te invita a disfrutar de este evento astronómico con lo que esté a tu alcance.